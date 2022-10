Autorin verspricht "Indiana-Jones-Feeling" in Rottenburg

1 Christiane Kisling-Schwan stellt in ihrem Kinder-Stadtführer die schönsten Orte in und um Tübingen vor. Foto: Norbert Kraas

Christiane Kisling-Schwan ist sich sicher: Um ein Abenteuer mit Kindern zu erleben, gibt es schon vor der Haustür viel zu entdecken. In ihrem Buch stellt sie dafür 111 Orte in und um Tübingen vor – auch Rottenburg hat sie unter die Lupe genommen.















Tübingen/Rottenburg - Eigentlich wollte Christiane Kisling-Schwan nie Buchautorin werden. Sie hat in Tübingen studiert und sich dort als Museums-, Stadt- und Reiseführerin einen Namen gemacht. Ihre Stadt kennt sie bestens, auch sämtliche Stadtführer. Doch Angebote für Kinder sind darin meist Mangelware: "Es gab tausend Stadtführer, aber keinen für Kinder", sagt Kisling-Schwan. Und so machte sie sich eben selbst ans Werk, um die schönsten Ausflugsziele in und um Tübingen zusammenzutragen. Entstanden ist dabei ein 230 Seiten langes, mit zahlreichen Fotos und Illustrationen verziertes Buch, das kürzlich vom Emons Verlag veröffentlicht wurde.

Schluss mit Langeweile

Das Motto: Schluss mit Langeweile! Das nächste Abenteuer wartet vor der eigenen Haustür, davon ist die Autorin überzeugt. Als Mutter weiß Kisling-Schwan, wovon sie spricht. Ihre eigenen Kinder sind zwar bereits erwachsen, dennoch kann sie bis heute hautnah beobachten, was Kindern Spaß macht: Schon seit Jahren leitet Kisling-Schwan ein Projekt im Tübinger Stadtmuseum, bei dem sie mit sieben- bis 14-Jährigen die einzelnen Stadtteile erkundet. Die Ausflugsziele wurden im "Kinder-TÜV", wie Kisling-Schwan es nennt, mit dem Prädikat "Prima" versehen.

Bunter Mix

Die 111 Orte sind ein bunter Mix aus Spiel, Spaß und Sport, aber auch Wissen und Kultur – für jüngere, aber auch ältere Kinder. "Für jeden Geschmack ist etwas dabei", betont Kisling-Schwan. Acht Tipps der Autorin führen nach Rottenburg. Soviel vorweg: Kisling-Schwan verspricht "Indiana-Jones-Feeling" in der Sülchenkirche, empfiehlt eine Tour durch die Alpakawelt Hertkorn und zeigt, wo man per Klingel ein Eis bestellen kann, das anschließend per Rutsche geliefert wird. Ihr Fazit: "Rottenburg ist definitiv einen Besuch wert!"

Viel Herzblut investiert

"Ich habe Leidenschaft und Herzblut, aber auch viel Zeit investiert", fasst Kisling-Schwan die Enstehungsphase ihres Buches zusammen. Zu jedem Ort gibt es zusätzlich einen Tipp, was man unbedingt gemacht haben muss. Schon im Vorwort ihres Buches hält Kisling-Schwan fest: "Es gibt sie tatsächlich – und zwar jede Menge davon!" Die 111 schönsten Orte kann nun jeder in ihrem Kinder-Reiseführer nachblättern. Am Donnerstag, den 20. Oktober, stellt Kisling-Schwan ab 17 Uhr das Buch im Tübinger Stadtmuseum vor. Der Eintritt ist frei.

Das Buch:

Christiane Kisling-Schwan, "111 Orte für Kinder in und um Tübingen, die man gesehen haben muss", Emons Verlag, 230 Seiten, 18 Euro.