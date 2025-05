Oberbürgermeister Roland Tralmer wie auch Axel Mayer, Leiter des Stadtplanungsamtes, waren positiv überrascht, wie gut der Besuch beim Stadtforum 2025 in Albstadt war. Moderiert wurde die Veranstaltung von Christine Seizinger vom City Management.

Zahlreiche Bürger und Interessenten waren am Mittwochabend in die Ebinger Festhalle gekommen – um zu hören und zu sehen, welche Perspektiven es für „Wohnen in der City“ in Zukunft geben könnte. Es ging um einen Zeitraum von 20 oder 30, vielleicht auch von 50 Jahren.

„Es geht darum, welche Weichen gestellt werden und wohin sie führen, um eine Innenstadt lebhaft zu machen“, so OB Tralmer – der gleichzeitig eingestand: „Der Innenstadt könnte mehr Grün nicht schaden.“

Die Lösung:multifunktionale Nutzungen der Innenstadt

Man stehe vor etlichen Herausforderungen, was Wohnen in der Zukunft betreffe, meinte Erster Bürgermeister Udo Hollauer. Mobilität spiele eine zusätzliche Rolle. Albstadt sei bundesweit eine von sechs Städten, die in das Programm „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ (ZIZ) aufgenommen worden seien.

Darauf ging auch Axel Mayer ein, erläuterte den bisherigen Verlauf. Die Lösung seien multifunktionale Nutzungen der Innenstadt. Thema sei immer „Attraktiver Wohnraum für alle“ mit barrierefreien Wohnungen. Durchschnittlich habe jeder Bürger 47,5 Quadratmeter Bedarf an Wohnfläche.

Was könnte auf der Fläche entstehen?

Alfred Ruther-Melis stellte in einem Impulsvortrag eine Fallstudie vor; zur dreifachen Innenentwicklung der Poststraße/Gartenstraße. Auch hier nach dem Motto: kompakter, grüner, mobiler. Dabei geht es um eine Fläche von rund 97 000 Quadratmetern.

„40 Prozent davon gehören dem Auto, der Wert ist ziemlich knackig“, so Ruther-Melis. Festgestellt wurden wenige Grünflächen, aber viele versiegelte Innenhofbereiche. Er teilte das Gebiet unter Einbezug mit Bahnhofsgelände und Busbahnhof in fünf Quartiere ein. Vorstellbar für die Zukunft wären: Aufstockungen von Gebäuden, Sanierung der Innenhöfe, Sharing-Angebote, Integration der Talgangbahn, die Gartenstraße als grüne Fahrradstraße.

Alfred Ruther-Melis Foto: Schweizer

Aus Sicht von Ruther-Melis könnten dort 20 000 Quadratmeter Wohnfläche für 200 Wohneinheiten entstehen. Baubürgermeister Udo Hollauer hingegen vertrat die Ansicht, dort nicht zu bauen, sondern Bestands- und Fabrikgebäude zu sanieren.

Thema war auch, wie viele Autos es in Albstadt im Vergleich zu den Einwohnern gibt. Deutschlandweit sind es demnach pro 1000 Einwohner 500 Autos, in Albstadt sind es laut Ruther-Melis mehr als 600.

Konzepte per Wettbewerb

Zu Landgraben und Pfarrstraße äußerten sich Christina Ulm und Tonja Herl (citiplan GmbH). Sie stellten die Flächen und leerstehenden Gebäude Landgraben 3 und Pfarrstraße 30 vor. Nun sollen per Wettbewerb Konzepte erstellt und Ideen eingebracht werden. Eine Jury entscheide sich später für die besten Lösungen. Das letzte Wort bleibt wiederum in Albstadt: beim Gemeinderat.

Landgraben 3 hat als Innenstadt-Randlage eine freie Fläche von 940 Quadratmetern, das Gebäude kann miterworben werden. Ziel: zwei Wohnformen für preisgünstiges wie auch gehobenes Wohnen. Das zweigeschossige Gebäude Pfarrstraße 30 liegt mitten im Hufeisen auf einer Fläche von 149 Quadratmetern – es gibt außerdem 60 weitere Quadratmeter als Erweiterungsoption. Dort soll ein innovatives Wohnprojekt geschaffen werden.

Ronja Schumacher vom Stadtplanungsamt stellte schließlich die Arbeit des Gestaltungsbeirates vor. Nach der Theorie ging es zum direkten Austausch mit Fachleuten.