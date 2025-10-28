Stadtförster informiert: Nachfrage nach Brennholz hoch – das kostet der Festmeter in Hechingen

Die Nachfrage nach Brennholz bleibt in Hechingen auf hohem Niveau. Holz aus dem Stadtwald wird daher auch in der kommenden Einschlagsperiode nur an Hechinger verkauft.
Sturm, Regen und frostige Temperaturen prägen das Wetter dieser Tage, von einem goldenen Herbst ist nur wenig zu spüren und der Winter naht. Angesichts dieser Umstände ist die Heizsaison 2025/2026 in vollem Gange. In zahlreichen Hechinger Haushalten wird nach wie vor traditionell mit Holz geheizt, wie Stadtförster Jürgen Baumer weiß. Laut Erhebungen der Bezirksschornsteinfeger aus dem Jahr 2019 waren in Hechingen etwa 2800 Holzöfen gemeldet. „Es ist schon eine liebgewonnene Tradition, die Wohnungen mit Holz aus den heimischen Wäldern zu heizen“, betont Baumer.