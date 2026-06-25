Stadtfest und Lauf: Diese Straßen sind in St. Georgen gesperrt

Das Stadtfest mit Stadtfest-Lauf findet am 4. und 5. Juli in St. Georgen statt. Aufgrund dessen kommt es in der Innenstadt zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Wegen des Stadtfestes mit Stadtfest-Lauf kommt es in der Innenstadt vom Montag, 29. Juni, bis Montag, 6. Juli, zu größeren Verkehrsbehinderungen und eingeschränkten Park- und Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohner und Besucher.

In diesem Zeitraum sind die Parkplätze für Menschen mit Behinderung in der Gerwigstraße (vor Hausnummer 42, Café am Ärztehaus) gesperrt.

Folgende Straßen sind von Freitag, 3. Juli, 14 Uhr, bis Montag, 6. Juli, 22 Uhr, für den Straßenverkehr gesperrt: Marktplatz, Gerwigstraße, Schulstraße, Stadtgarten/Parkplatz Schmiedegrund (hälftig bereits ab Donnerstag, 2. Juli, 12 Uhr), Schulhof Robert-Gerwig-Schule.

Eine Durchfahrt zum Elisabethhaus sowie zum Edeka ist nach wie vor gewährleistet.

Der Verkehr wird innerorts wie folgt umgeleitet: Schramberger Straße – Bühlstraße – Hebelstraße – Weidenbächlestraße – Talstraße – Alte Landstraße – B33 und umgekehrt.

Stadtfestlauf

Aufgrund des Stadtfestlaufs kommt es in der Innenstadt am Samstag, 4. Juli, zwischen 10 und 21 Uhr zu größeren Verkehrsbehinderungen und eingeschränkten Park- und Zufahrtsmöglichkeiten für Anwohner und Besucher.

Folgende Straßen sind in diesem Zeitraum für den Straßenverkehr gesperrt: Bärenplatz, Hauptstraße, Sandbühlstraße, Herrmann-Papst-Straße, Mozartstraße, Frongartenstraße, Emil-Riemensberger-Weg, Roßbergstraße, Pavillonweg und Am Stadion.

Eine Durchfahrt ist an der Kreuzung Spittelbergstraße/Hauptstraße in der Zeit des Laufes nicht möglich.

Parkflächen

Parkflächen für das Stadtfest sind: Festplatz Roßberg, Parkhaus Stadtmitte (kostenpflichtig), Museumsstraße, Parkplatz am Klosterweiher.

Busverkehr

Am Freitag, 3. Juli, ab 14 Uhr, am Sonntag, 5. Juli, und am Montag, 6. Juli, wird die Bushaltestelle „Robert-Gerwig-Schule“ an die Haltestelle „Schwarzes Tor“ verlegt. Am Samstag, 4. Juli, können die Buslinien 540, 660 und 670 die Innenstadt während des Stadtfestes und des Stadtfestlaufs nicht bedienen. Die Busse enden am Bahnhof der Stadt St. Georgen.