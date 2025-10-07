Stadtfest Schömberg: Beteiligung der Stadt – Vorstellungen gehen auseinander

2026 wird in Schömberg wieder ein Stadtfest ausgerichtet. In Form einer Abmangelbeteiligung steuert die Verwaltung Geld bei. Die Höhe könnte noch zum Streitpunkt werden.

Zuletzt wurde das Stadtfest in Schömberg im Jahr 2019 ausgerichtet. Höchste Zeit, dass im kommenden Jahr wieder gefeiert wird. Am Mittwoch, 8. Oktober, wird der Gemeinderat entscheiden, in welchem Ausmaß die Stadt Kosten auffangen wird. Bei der Höhe der sogenannten Abmangelbeteiligung gehen die Vorstellungen von Vereinen und Verwaltung allerdings etwas auseinander.

Der Termin für das Stadtfest 2026 ist bereits gefunden – vorgesehen sind der 4. und 5. Juli. Zahlreiche Vereine haben ihr Mitwirken in Form eines Standes bereits angekündigt. Dabei sind beispielsweise Feuerwehr, Stadtkapelle, Narrenzunft, DRK und Fischerverein.

Gesamtkosten werden auf 10 000 Euro geschätzt

Aus der bereits vorliegenden Beschlussfassung geht hervor, dass die Stadtverwaltung beim letzten Fest vor sechs Jahren rund 3300 Euro der Gesamtkosten in Höhe von gut 5000 Euro übernommen hatte.

Nach einer ersten groben Schätzung rechnet man 2026 mit Gesamtkosten von 10 000 Euro. „Die teilnehmenden Vereine haben den Antrag gestellt, dass die Stadt eine Abmangelbeteiligung bis zu 7000 Euro zusagt“, heißt es in der Unterlagen.

Gemeinderat muss noch abstimmen

Dieser Aufforderung möchte die Verwaltung nachkommen, aber nur bis zu einem bestimmten Grad: „Aus Sicht der Stadtverwaltung wäre jedoch eine Abmangelbeteiligung von 5000 Euro ausreichend, da neben den Standgebühren, die von den Vereinen zu tragen sind, auch Sponsorengelder für die Finanzierung eingeworben werden könnten.“

Diese 5000 Euro sollen entsprechend in den Haushalt 2026 eingeplant werden. Hierüber wird das Gremium am Abend in der Gemeinderatssitzung diskutieren und abstimmen.