Stadtfest Schömberg: Beteiligung der Stadt – Vorstellungen gehen auseinander

2026 wird in Schömberg wieder ein Stadtfest ausgerichtet. In Form einer Abmangelbeteiligung steuert die Verwaltung Geld bei. Die Höhe könnte noch zum Streitpunkt werden.
Zuletzt wurde das Stadtfest in Schömberg im Jahr 2019 ausgerichtet. Höchste Zeit, dass im kommenden Jahr wieder gefeiert wird. Am Mittwoch, 8. Oktober, wird der Gemeinderat entscheiden, in welchem Ausmaß die Stadt Kosten auffangen wird. Bei der Höhe der sogenannten Abmangelbeteiligung gehen die Vorstellungen von Vereinen und Verwaltung allerdings etwas auseinander.