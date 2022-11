2 Fallen für Vereine und Service-Clubs Standmieten und Gebühren beim Stadtfest weg? Foto: Ralf Graner

Das Rottweiler Stadtfest ist vielen sicher noch in guter Erinnerung. In die Vorfreude auf das nächste im Jahr 2025 mischt sich nun hoffnungsvolle Erwartung: für Vereine könnte ein bisschen mehr Geld in der Kasse klingeln.















Link kopiert

Rottweil - In der Regel 300 Euro Standmiete und gegebenenfalls nochmals 35 Euro für die Schankgenehmigung – mit diesen Kosten müssen Standbetreiber seit einigen Jahren für das Stadtfestwochenende kalkulieren. Hauptakteure mit einem großen Anteil an der Attraktivität des Festes sind dabei die Vereine.

Von einer "unglaublichen Demonstration dessen, was ›Verein‹ bedeutet und wie viel ehrenamtliches Engagement mobilisiert werden kann", sprechen die Stadtratsfraktionen von FDP und Freien Wählern (FWV). Sie haben gemeinsam einen Antrag auf den Weg gebracht, der am Mittwochabend in der Sitzung des Kultur-, Sozial- und Verwaltungsausschuss (KSV) des Gemeinderats auf der Tagesordnung steht. Ihre Idee: Als Wertschätzung der Arbeit der Vereine und Clubs soll die Stadt künftig auf die Standmieten und die Schankgebühren verzichten, um das finanzielle Risiko der Vereine zu senken. Darin sehen FDP und FWV einen Anreiz, sich auch künftig beim Stadtfest zu engagieren, denn: "Ein Stadtfest, welches überwiegend durch gewerbliche Standbetreiber bestritten würde, wäre sicherelich keine wünschenswerte Entwicklung".

Das Geld fließt in die Vereinstätigkeit

Das Stadtfest sei eine gute Gelegenheit für gemeinnützige Vereine und Service-Clubs, sich zu präsentieren und gleichzeitig die Vereinskasse aufzubessern. Die Einnahmen, so die Argumentation im Antrag, fließe wieder in die Vereinstätigkeit oder – bei den Service-Clubs wie Rotary, Lions und Round Table – in wohltätige Zwecke. Als "fundamentaler Baustein" des gesellschaftlichen Lebens müsse dieses Engagement unterstützt werden.

Die Stadtverwaltung indes möchte nicht ganz soweit gehen und Mieten sowie Gebürhen für gemeinnütige Vereine und Service-Clubs ganz erlassen. Der Vorschlag der Kommune: Sowohl die Standmieten als auch die Gebühr für die gaststättenrechtliche Gestattung beim Stadtfest um jeweils 40 Prozent zu reduzieren. Die Standmiete läge dann bei 180 Euro, die Gebühr bei 21 Euro.

Seit dem Wechsel auf das neue Konzept für das Rottweiler Stadtfest vor fünf Jahren gehen die Einnahmen kontinuierlich zurück. 2017 kommen noch 11 575 Euro durch Standmieten zusammen, in diesem Jahr waren es noch 11 325 Euro. Der Löwenanteil stammt dabei jeweils von den Vereinen mit 8750 Euro in 2017 und 8425 Euro in 2022. Ähnlich sieht es bei den Gebühren aus: Bei Einnahmen von 1120 Euro (2017) und 1015 Euro (2022) entstammen jeweils 805 Euro davon aus den Kassen von Vereinen.

Zwischen 3720 und 9300 Euro Kosten

In der Ausschusssitzung am Mittwoch ab 17 Uhr im Neuen Rathaus und im Gemeinderat am 7. Dezember muss sich zeigen, ob FDP und FWV mit ihrem Antrag bei den übrigen Fraktionen auf Unterstützung treffen. Die Kosten für die Stadt würden bei 9300 Euro liegen. Folgt die Mehrheit der Stadträte hingegen dem Vorschlag der Verwaltung wären es 3720 Euro.