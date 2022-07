7 Perfekt war der Fassanstich von Bürgermeister Heiko Wehrle, der damit als Bürgermeister und Vorsitzender der ARGE sein erstes Stadtfest eröffnen konnte. Unser Bild zeigt (von links) Bürgermeister Wehrle, Geschäftsführer Georg Winker, von der Stadtkapelle Kilian Mahler und Fabian Heizmann sowie Gebietsverkaufsleiter Oliver Eckerle von der Fürstenberg-Brauerei. Foto: Heimpel

Vor zwei Jahren hatte das Vöhrenbacher Stadtfest wegen Corona nicht stattfinden können. Umso größer war offensichtlich die Begeisterung der Besucher für das jetzige Stadtfest am Wochenende. Das Städtle erlebte einen richtigen Ansturm.















Vöhrenbach - Offiziell eröffnet wurde das Stadtfest am Freitagabend durch Bürgermeister Heiko Wehrle mit dem Fassanstich. Im bereits vollbesetzten Festzelt der Stadtkapelle dankte Wehrle allen, die sich für dieses Stadtfest wieder engagiert haben, allen voran Georg Winker. Ein besonderer Gruß galt seinem Amtsvorgänger und langjährigen Vorsitzenden der ARGE Stadtfest, Alt-Bürgermeister Robert Strumberger: "Du kannst dich jetzt gemütlich zurücklehnen, die Arbeit mache ich heute!"

Bereits am Freitagabend war das Stadtfest stark besucht. An den verschiedenen Vereinsständen hatten die Helfer daher alle Hände voll zu tun. An den ersten beiden Tagen waren es bereits mehrere tausend Besucher auf der Festmeile. Am Freitagabend gab es verschiedene musikalische Angebote. Bei der Stadtkapelle war natürlich an allen drei Tagen vielfältige musikalische Unterhaltung angeboten.

Trotz Tageshitze guter Besuch

Am Samstag machte sich den Tag über die große Hitze mit Temperaturen gegen 30 Grad deutlich bemerkbar. Doch auch hier gab es einen guten Besuch. Die Sitzplätze füllten sich dann aber vor allem wieder gegen Abend, als die Temperaturen sanken, und dann herrschte wieder eine richtige Stadtfest-Stimmung. Am Samstagabend zählte beispielsweise Geschäftsführer Georg Winker rund 2200 Besucher gegen 22 Uhr auf der Festmeile.

Neue Angebote

Rege genutzt wurden am Samstag auch wieder die Kinderspiele an den verschiedenen Ständen. Dazu gab es weitere Unterhaltung wie eine gelungene Tanz-Aufführung der Turnverein-Jugend. Gut angenommen wurden die neuen Angebote beim Stadtfest. Ein Novum waren hier für die Gäste die türkischen Spezialitäten bei der "Ranch". Und nicht vergessen darf man das Stadtfest-Bähnle, das unermüdlich immer voll besetzt seine Runden durch die Festmeile drehte. Und zur Auflockerung gab es am Samstagabend noch auf der Festbühne Rock mit "Knives in a Gunfight" aus Freiburg.

Georg Winker konnte von den ersten beiden Stadtfest-Tagen eine bereits durchweg positive Bilanz ziehen: "Zwei schöne Tage und viele glückliche Gesichter", charakterisierte er den Auftakt beim Stadtfest 2022.