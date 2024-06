Stadtfest in Vöhrenbach: Dreitägige Veranstaltung lockt mit vielen Angeboten

Das Stadtfest lädt auch in diesem Jahr wieder zum Verweilen und Flanieren nach Vöhrenbach ein. Von Freitag, 12. Juli, bis Sonntag, 17. Juli, werden sich in der Adolf-Beermann-Straße erneut Stand an Stand reihen, um die zahlreich erhofften Besucher zu verwöhnen.

– Zum 26. Mal findet das Vöhrenbacher Stadtfest in diesem Jahr in der Adolf-Beermann-Straße statt und wird wieder viele, viele Besucher aus der ganzen Region nach Vöhrenbach ziehen. Die teilnehmenden Vereine, der Harmonikaverein, die Heimatgilde Frohsinn, der Kleintierzuchtverein, der Kraftsportverein, der Turnverein, die SG Hammereisenbach-Vöhrenbach, die Stadtkapelle, der Tennisclub und die Freiwillige Feuerwehr freuen sich schon die Besucher mit ihrem abwechslungsreichen Angebot an Speisen und Getränken hervorragend zu versorgen.

Besondere Leckereien

Auch an diesem Stadtfest werden wieder besondere Leckereien angeboten werden, so dass die Besucher die Qual der Wahl haben werden, an welchem Stand sie ihren Hunger und ihren Durst stillen möchten. Ergänzt wird das kulinarische Angebot der Vereine durch türkische Speisen aus der „Ranch“ und auch der Getränkehandel Dorer beteiligt sich in diesem Jahr wieder.

Lesen Sie auch

Rahmenprogramm für Groß und Klein

Traditionell wird mit dem Bieranstich am Freitagabend im Zelt der Stadtkapelle der Startschuss für das dreitägige Spektakel gesetzt. Schirmherr ist Bürgermeister Heiko Wehrle, der zusammen mit dem zweiten Vorsitzenden der ARGE Vöhrenbacher Stadtfest, Pascal Fink, den Bieranstich übernehmen wird. Fink ersetz ab diesem Jahr den langjährigen Geschäftsführer der ARGE Vöhrenbacher Stadtfest Georg Winker als zweiten Vorsitzenden und Mitorganisator.

Kinderkarussell und Stadtfestbähnle

Das umfangreiche Angebot in den Ständen wird durch tänzerische und auch musikalische Programmpunkte auf der zentral gelegenen Showbühne ergänzt. Zur Unterhaltung der jüngeren Besucher wird es auch in diesem Jahr das beliebte Kinderkarussell vom Turnverein seine Kreise ziehen und auch das Stadtfestbähnle dreht wieder seine Runden auf der Festmeile.

Traditionelles Kinderspiel

Ein weiterer wichtiger und traditioneller Bestandteil des Stadtfests ist das Kinderspiel, zu dem alle Kinder eingeladen sind teilzunehmen. Gerne auch mehrfach. Für einen geringen Unkostenbeitrag von einem Euro können die Kinder an den Stadtfestständen an verschiedenen Spielen teilnehmen und werden am Ende auch mit einem Preis belohnt.

Der Sanitätsdienst wird wieder vom Deutschen Roten Kreuz übernommen. Es bietet neben gesundheitlicher Versorgung eine Baby-Ecke und einen Wickel- und Stillraum an.

Die Organisatoren, allen voran Pascal Fink und Bürgermeister Heiko Wehrle sowie die teilnehmenden Vereine, freuen sich wieder auf zahlreiche Gäste und ein wunderbares Veranstaltungswochenende, an dem die Besucher sich einfach wohlfühlen, sich unterhalten, neue Freunde finden und nach Herzenslust flanieren können.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtfest in Vöhrenbach Städtle erlebt Ansturm von Besuchern am Wochenende Vor zwei Jahren hatte das Vöhrenbacher Stadtfest wegen Corona nicht stattfinden können. Umso größer war offensichtlich die Begeisterung der Besucher für das jetzige Stadtfest am Wochenende. Das Städtle erlebte einen richtigen Ansturm.

Am Freitag beginnt das Stadtfest um 20 Uhr mit dem Bieranstich im Zelt der Stadtkapelle, am Samstag um 12 Uhr und am Sonntag mit einem Frühshoppen um 11 Uhr.