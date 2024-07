1 Sie stellten die neue Konzeption des Stadtfests „Trops“ vor: Designerin Susanne Benkler, Axel Pecher, Leiter des Ordnungsamtes, Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann, Stefan Kern, Vorsitzender des Gewerbevereins und Michael Kohn, Geschäftsführer des Efinger-Baumarktes. Foto: Markus Schmitz

Das große Stadtfest am Samstag, 21. September, hat eine neue Konzeption und bezieht neben dem Handel mehr das Gewerbe ein. Es bleibt nicht mehr auf die Hauptstraße und den Maschkeplatz konzentriert, sondern hat auch Standorte in den Industriegebieten.









Eine Drohne jagt über Trossingen, bildet das Stadtgebiet ab, fliegt in Handelsgeschäfte sowie Betriebe und liefert so in knapp vier Minuten einen Eindruck über die Vielfalt in Wirtschaft und Handel, die sich im Gewerbeverein zusammengefunden hat.