Nächstes Wochenende ist es wieder soweit: Das große Triberger Stadtfest steigt am Samstag und Sonntag, 12. und 13. Juli, unter dem Motto „Ein Fest für alle“.

„Veranstaltet wird das Stadtfest alle zwei Jahre im Wechsel mit dem Schinkenfest“, informiert Stadtmarketingleiter Nikolaus Arnold im Gespräch mit unserer Redaktion.

Er koordiniert den Ablauf des Gemeinschaftsfests der Vereine, die Standplatzvergabe Stadtbaumeister Sven Ketterer.

Unterm Strich ist das Ganze kein leichtes Unterfangen, schließlich sind mehr als 25 Vereine, Gruppen und Organisationen aus Triberg, Nußbach und Gremmelsbach mit von der Partie. Sie alle werden laut den Organisatoren dafür sorgen, dass sich jeder Besucher des Stadtfests auch wohlfühlt.

Programm und Kulinarik

Die erste Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Triberger Stadtfest, der alle Beteiligten angehören, erfolgte im Herbst 2024. „Seither fanden vier Stadtfestsitzungen statt“, zählt Arnold auf. „Die Festgemeinschaft legt das Programm samt Ablauf fest. Bislang läuft alles plangemäß“, berichtet der Stadtmarketingleiter.

Das Festgelände erstreckt sich rund ums Kurhaus und ist auch im Burggarten angesiedelt. „Es besticht mit einer heimeligen und geselligen Atmosphäre“, ist sich Arnold sicher. Er freut sich auf viele Besucher aus der Raumschaft Triberg. Für sie sei das Fest gedacht. Selbstredend hoffe man auch auf auswärtige Gäste. Auf alle wartet am Festwochenende ein vielfältiges, kulinarisches Angebot. Es reicht von traditionellen Speisen bis zu nationalen und internationalen Gerichten. „Die Patenbatterie der Bundeswehr wird wieder den traditionellen Schwenkbraten auf dem Burghügel anbieten“, sagt Arnold und bemerkt, dass deren Teilnahme keineswegs selbstverständlich sei.

Kinderprogramm für junge Besucher

Für die jungen Stadtfestbesucher bieten die heimischen Kindergärten, der Familien- und Jugendtreff, das Jugendrotkreuz und die EGT ein Kinderprogramm an.

Wie üblich wird das zweitägige Fest am Samstagnachmittag mit einem Umzug ab 16 Uhr vom Marktplatz zum Festgelände und dem Fassanstich eröffnet. „Ein ansprechendes Rahmenprogramm gibt es zudem. Auf der zentralen Bühne im Burggarten werden örtliche Vereine, mehrere Bands und Gruppen für beste Unterhaltung auf dem Stadtfest sorgen“, sagt Arnold. „Bereits am Samstagnachmittag werden ab 16.15 Uhr die Stadt- und Kurkapelle, ab 17.15 Uhr der Musikverein Gremmelsbach und ab 18.30 Uhr der Fanfarenzug Triberg für schöne Fest-Atmosphäre sorgen.“

Musikalischer Höhepunkt

Im Anschluss steht der musikalische Höhepunkt an: der Auftritt der international bekannten Stimmungsband „Allgäu-Power“. Ihre Vielfalt an klassischen und traditionellen Instrumenten sorgt für den speziellen Sound der Band, überrascht und begeistert das Publikum gleichermaßen, heißt es in einer Pressemitteilung. Und: Die fünf Berufsmusiker machen Musik auf höchstem Niveau mit maximalem Spaß und Entertainment.

„Der Festsonntag beginnt um 9.30 Uhr erstmals mit einem Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Dieser wird mit einem eigens dafür gegründeten Stadtfest-Kinder- und Familien-Chor, unter anderem mit Kindern des Familienzentrums Mariengarten, musikalisch umrahmt“, berichtet Arnold. „ Interessierte Sänger können sich gerne noch bei mir melden.“ Musikalisch weiter im Programm geht es mit dem Frühschoppenkonzert ab 11 Uhr mit der Trachtenkapelle Nußbach. Die Bläserklasse 4 der Grundschule und die Jugendkapelle „Noten-Chaoten“ sind ab 12.30 Uhr zu hören.

Die Band „ Allgäu Power“ heizt beim Stadtfest ein. Foto: Allgäu-Power

Weitere Sänger willkommen

Sportlich wird es ab 14 Uhr mit Auftritten und Vorführungen des Karate-Clubs, Tanzauftritten des Turnvereins und Ringer-Vorführungen des Sportvereins. Die Band „Triberger Brasserfälle“ unterhält ab 16 Uhr. „Alle Musiker sind Urgewächse aus der Region rund um Triberg“, weiß Arnold. Er, seine Mitstreiter und die Vereine freuen sich auf viele Stadtfestbesucher.