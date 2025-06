Musik, Darbietungen auf mehreren Bühnen, ein Rahmenprogramm für Jung und Alt sowie ganz viel Kulinarik – das bietet das St. Georgener Stadtfest am letzten Juni-Wochenende.

Die Sanierung der St. Georgener Innenstadt ist – zum allergrößten Teil – abgeschlossen, der Marktplatz seiner Bestimmung übergeben. Trotzdem wird der frisch sanierte Bereich beim Stadtfest am Samstag, 28., und Sonntag, 29. Juni, nur marginal genutzt.

Die zentrale Festmeile konzentriert sich auf die Gerwigstraße sowie auf den oberen und unteren Schulhof der Robert-Gerwig-Schule, wie Tabea Epting vom Stadtmarketing auf Nachfrage erklärt. Warum? Das habe sich bei den Stadtfesten während der Innenstadtsanierung gut eingespielt – der ursprünglich als Ausweichlösung definierte Bereich komme gut an. „Das heißt aber nicht, dass es nun zwingend auch in Zukunft so bleibt.“

Lesen Sie auch

Egal wo genau sich das Stadtfest abspielt – geboten ist bei der Großveranstaltung, die dieses Jahr bereits eine Woche früher als normalerweise stattfindet, wieder eine Menge.

Los geht es am Samstag um 14 Uhr, wenn Bürgermeister Michael Rieger das Fest auf der Bühne in der Gerwigstraße mit dem Fassanstich eröffnet. Im Anschluss spielt dort bis 16 Uhr die Stadtmusik. Im Laufe des Nachmittags werden zudem zwei Mal traditionelle thailändische Tänze gezeigt. Und von 20 bis 1 Uhr unterhält das Schwarzwald Quintett die Besucher an dieser Stelle.

Hula-Hoop zum Zuschauen und Mitmachen

Doch auch an anderer Stelle ist am Samstag viel geboten: Auf der Bühne auf dem unteren Hof der Robert-Gerwig-Schule spielt von 16 bis 19 Uhr Singer-Songwriter Dani Suara. Im Anschluss ist Kinderdisco, bevor ab 20 Uhr Thomas Epting alias DJ T-Bone übernimmt.

Die Stadtterrasse nimmt an diesem Tag Hula-Hoop-Künstlerin Steph Sparkles in Beschlag. Sie unterhält am Nachmittag nicht nur mit zwei Aufführungen, sondern bietet auch einen Hula-Hoop-Mitmachkurs an. Auf dem gesamten Stadtfestgelände ist derweil von 14 bis 17 Uhr Susannelle unterwegs, um Luftballons zu modellieren.

Stadtfest-Disco findet wieder statt

Besonders für junge Besucher wird am Samstagabend der Stadtgarten ein Anzugspunkt sein: Um 21 Uhr startet hier einmal mehr die Stadtfest-Disco Area 51. Bis etwa 3 Uhr wird getanzt und gefeiert.

Schlag auf Schlag geht es auch am Sonntag weiter. Um 10 Uhr startet auf der Bühne in der Gerwigstraße ein ökumenischer Gottesdienst, bevor ab 11.30 Uhr der Trachtenmusikverein Langenschiltach aufspielt, gefolgt vom Profilorchester des Thomas-Strittmatter-Gymnasiums, der Stadtmusik und den Bergstadtfetzern. Ein weiteres Glanzlicht folgt an dieser Stelle gegen 17 Uhr: die Verlosung der Stadtfesttombola. Ab 17.30 Uhr klingt das Fest mit Unterhaltungsmusik aus.

Rosalie von „The Voice Kids“ tritt auf

Bevor es so weit ist, ist in der Innenstadt aber noch viel Programm: Auf der Bühne auf dem unteren Robert-Gerwig-Schulhof tritt Rosalie, bekannt aus „The Voice Kids“, auf. Zudem unterhält hier Bauchredner und Zauberkünstler Michael Parez. Auf dem oberen Schulhof zeigt von 15 bis 16 Uhr die Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenvereins St. Georgen ihr Können. Der Kindergarten Naturstrolche macht zudem ein Bastelangebot.

Die Formation Luft und Blech sorgt von 12 bis 15 Uhr auf dem gesamten Gelände für musikalische Unterhaltung. Susannelle ist wieder mit ihrer Luftballon-Modellage unterwegs.

Druckworkshop auf dem Marktplatz

Auf dem Marktplatz bietet der Kunstverein Global Forest zwischen 12 und 17 Uhr einen Druckworkshop an. Derweil lassen auf der Stadtterrasse der Turnverein und die Guggenmusik Bloosarsch keine Langeweile aufkommen.

Vereine unterhalten und verpflegen Besucher

Und auch sonst sind die Vereine wieder aktiv: An beiden Tagen bietet die Schützengilde einen Rosenschießstand an. Bei der DLRG-Ortsgruppe stehen ein Angel- und ein Wurfspiel auf dem Programm. Die Landjugend Brigach hat wieder die „Kuh Olga“ zum Melken dabei. Das Bungee-Trampolin der Jugendfeuerwehr, der Fußballparcours des FV/DJK, die Hüpfburg des Turnvereins und die Boulderwand des Deutschen Alpenvereins runden das Angebot ab.

Wenn es so viel zu entdecken gibt, darf auch die Verpflegung nicht fehlen. Für die tragen einmal mehr diverse Vereine mit einem breiten Angebot Sorge. Es reicht von diversen Getränken mit und ohne Alkohol über Kaffee, Kuchen und Torten bis hin zu diversen Speisen wie Curry- und Grillwurst, Pommes, Calamares, Burger-Variationen, Schupfnudeln, Wurstsalat, Kassler-Schinken, Viertigsprägel sowie Striebele.

Stadtfestlauf

Termin

Parallel zum Stadtfest findet am Samstag, 28. Juni, auch wieder der traditionelle Stadtfestlauf statt. Start und Ziel für die verschiedenen Disziplinen von Bambinilauf bis Halbmarathon ist beim Roten Löwen. Das erste Rennen beginnt um 13 Uhr. Nachmeldungen für die einzelnen Läufe sind noch bis eine Stunde vor dem Start möglich.