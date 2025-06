Ein abwechslungsreiches Programm erwartete Besucher beim Stadtfest. Viele Besucher trotzten den heißen Temperaturen.

Den Anfang machte am Samstag der Stadtfestlauf mit den Bambinis. Die Kleinen waren mit Feuereifer dabei, ebenso wie später Schüler und Erwachsene. Hansjörg Staiger, Vorsitzender des Fördervereins des Turnvereins (TV) St. Georgen, freute sich über insgesamt etwa 650 Läufer. Gut funktionierte die wegen des Rathausumbaus nötige geänderte Streckenführung. Der TV-Förderverein hatte seinen Stand mit Getränken und Speisen im Schatten des Roten Löwen aufgebaut.

„Schöner kann es nicht sein“, so Bürgermeister Michael Rieger zur Begrüßung der Besucher. Er lobte die Vereine, die mit viel Herzblut alles vorbereitet hatten und richtete „ein riesengroßes Dankeschön“ an Bauhof, Feuerwehr und Deutsches Rotes Kreuz (DRK), außerdem an die Rathausmitarbeiter Jacqueline Bouwman, Pia Schneider, Sabine Storz und Philipp Strumberger, die „ins eiskalte Wasser“ geworfen worden waren, als sie vor wenigen Wochen wegen Krankheitsausfällen die Organisation des Stadtfestes hatten übernehmen müssen.

Rieger wünschte sich zwei Tage gutes Miteinander und ein friedliches Fest. Musikalisch umrahmt von der Stadtmusik brachte er den Fassanstich, der gleichzeitig des offiziellen Festbeginn markierte, routiniert über die Bühne.

Hula-Hoops und Angelspiel

Auf Besucher warteten viele Attraktionen und Vorführungen. So lud Steph Sparkles zu einer „magischen Hula-Hoop-Show“ ein, die Naturstrolche zum Basteln. Der Turnverein lockte mit Vorführungen, die Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) mit ihrem Angelspiel.

Viel Spaß hatten junge Gäste bei der Landjugend Brigach mit dem Melken von Kuh Olga, mit Bauchredner und Zauberkünstler Michael Parez, bei der Luftballonmodellage von Susanelle oder bei der mobilen Kletterwand des Deutschen Alpenvereins.

Aus Gemüse entsteht ein Kunstwerk

Der Kunstverein Global Forest lud zu einem Gemüsedruckworkshop ein, bei dem Antonella Rottler aus Karlsruhe mit von Landwirten gespendetem Gemüse ein farbenfrohes Gemeinschaftskunstwerk mit unterschiedlichsten Strukturen erschuf.

Für jeden Geschmack etwas dabei

Das kulinarische Angebot war reichhaltig und bot für viele Geschmäcker etwas. Neben den immer beliebten Calamares des Tauchsportvereins, dem Camembert der Närrischen Bürgerwehr und typischen Speisen wie Currywurst und Pommes gab es auch die ein oder andere Neuheit. Der Verein der Hundefreunde hatte erstmals aus Amerika bekannte Corndogs im Repertoire, bot dazu kostenlos Wasser für Vierbeiner an. Viertigsprägel gab es beim Radfahrverein Frohsinn Langenschiltach, Crêpes beim Trachtenmusikverein, Veggie-Burger mit Grillkäse beim TV. Alkoholische und nichtalkoholische Getränke waren aufgrund der Temperaturen heiß begehrt.

Auch musikalisch viel abgedeckt

Ebenso abwechslungsreich war das musikalische Programm von Pop, Rock und Schlager des Schwarzwaldquintetts über Volkstümliches des Trachtenmusikvereins Langenschiltach, traditionelle thailändische Tänze bis hin zu fetten Beats der Stadtfest-Disco Area 51, die am Samstagabend vor allem Jugendliche in den Stadtgarten lockte.

Beim Gottesdienst am Sonntagmorgen wurde an jene gedacht, denen es nicht so gut geht. Laut Pfarrer Roland Scharfenberg fließen 50 Prozent der Kollekte in Eintrittsgutscheine für Kinder fürs Mittwochskino. Erhältlich sind die bei der Diakonie, Hauptstraße 27a.