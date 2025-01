1 Das Stadtfest in St. Georgen wird terminlich vorgezogen. Foto: Stephan Hübner

Das Stadtfest in St. Georgen findet im laufenden Jahr nicht zum gewohnten Termin statt, sondern es wird verschoben.









Link kopiert



Das beliebte Stadtfest in St. Georgen wird 2025 nicht wie gewohnt am ersten Juli-Wochenende stattfinden. Stattdessen wurde von der Stadtfestgemeinschaft in enger Abstimmung mit allen Verantwortlichen entschieden, das Fest zu verschieben.