Rot? Grün? Oder doch Blau? Noch bis Ende der Woche können die St. Georgener ihre Meinung zur künftigen Gestaltung Rathausfassade sagen. Denn das Bürgervoting endet mit Sonntag, 29. Juni.

Wer noch nicht abgestimmt hat, dies aber noch tun möchte, dem bietet sich am Wochenende eine gute Gelegenheit: Neben vielen Verpflegungsständen und Attraktionen wird es im Zuge des Stadtfests an einem Stand auch um die Fassadenfarbe des Rathauses gehen, informiert Tabea Epting vom Stadtmarketing.

Der Stand wird demnach auf der Stadtterrasse stehen. Dort können Interessierte ihre Stimme am Samstag, 28. Juni, von 13 bis 17 Uhr sowie am Sonntag, 29. Juni, von 11 bis 17 Uhr abgeben. „Hierzu bitte ein Ausweisdokument mitbringen“, betont Epting.

Abstimmungsberechtigt sind alle Einwohner ab dem 13. Lebensjahr, die eine Wohnadresse in St. Georgen haben.

Abstimmung auch per E-Mail möglich

Die Stimme kann auch noch bis einschließlich Sonntag, 29. Juni, unter der E-Mail-Adresse abstimmen@st-georgen.de abgegeben werden. Dazu muss neben der favorisierten Variante auch ein Foto oder eine Kopie eines Ausweisdokuments mitgesendet werden. Darauf muss der vollständige Name und das Geburtsdatum zu sehen sein.

Wer sich Photovoltaik-Elemente (PV-Elemente) in den drei zur Wahl stehenden Farben in natura ansehen möchte, kann dies an der Fassade des Rathaus-Provisoriums in der Gewerbehallestraße tun – die Stadtverwaltung empfiehlt dieses Vorgehen, um sich persönlich ein Bild zu machen.

Am Ende entscheidet der Gemeinderat

Das Ergebnis des Bürgervotings wird nach Angaben der Stadtverwaltung in die Entscheidung des Gemeinderats zur Fassadengestaltung einfließen – ab einer Beteiligung von mindestens 1000 Personen und damit rund zehn Prozent der Stimmberechtigten „als aussagekräftiges Stimmungsbild mit entsprechendem Gewicht“.

Bereits am Mittwoch, 2. Juli, sind die Ergebnisse des Bürgervotings Thema im Gemeinderat – bis dahin sollen sie ausgewertet sein. Für die Sitzung ist daher auch der Beschluss des Gemeinderats zur Fassadengestaltung geplant. Er soll laut Sitzungsvorlage „auf Grundlage des Abstimmungsergebnisses sowie unter Berücksichtigung gestalterischer und städtebaulicher Gesichtspunkte“ fallen. Die Sitzung beginnt um 17.30 Uhr im Bürgersaal des Bürgerzentrums Roter Löwen.

Beteiligung eher mau

Enttäuschend

Bürgermeister Michael Rieger äußerte im Jugendgemeinderat seinen Unmut darüber, dass sich von etwa 10 000 bis 11 000 abstimmungsberehctigten Bürgern bisher nur etwa 100 am Bürgervoting zur Farbe der Solarmodule am neuen Rathaus beteiligten – und dies, obwohl man schon mit 13 Jahren abstimmen kann und in der Zahl die Rathausmitarbeiter bereits enthalten sind. Das sei etwas enttäuschend.