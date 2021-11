1 Proppenvoll war beim Stadtfest 2017 meist der Platz vor der St.-Maria-Kirche, wie beim Auftritt der Schramberger Formation "Oyster Supply". Foto: Wegner

Freunde des Feste Feierns sollten sich das Wochenende des 25. und 26. Juni kommenden Jahres fett in den Kalender schreiben. Denn dann wird das Schramberger Stadtfest stattfinden.















Link kopiert

Schramberg - "Endlich ist es wieder soweit", schreibt Ayline Schirling, Abteilungsleiterin Marketing und Tourismus, am Donnerstagabend in einer Nachricht an die hiesigen Vereine, die unserer Redaktion vorliegt. Der Grund für die Freude? Allen Herausforderungen zum Trotz möchte die Verwaltung im kommenden Jahr eine Großveranstaltung definitiv auf die Beine stellen: "Wir planen für den 25. bis 26. Juni 2022 ein Stadtfest", schreibt Schirling.

Mehrfach verschoben

Das Fest hätte ursprünglich längst stattgefunden sollen: Nachdem es erst wegen Corona von 2020 auf 2021 verschoben wurde, kam es zu einer nochmaligen Verschiebung auf 2022. Dabei hatte sich eine deutliche Mehrheit aller Beteiligten für den Termin am 25. und 26. Juni festgelegt, mit dem nun offiziell an den Start gegangen wird. Das, weil es mit einem anderen Grund zum Feiern verbunden werden kann: Es findet anlässlich des Jubiläums "50 Jahre Große Kreisstadt Schramberg" statt.

Anmeldung läuft

"Nun", schreibt Schirling weiter an die Vereins-Verantwortlichen, "brauchen wir wieder Ihre Unterstützung! Nur gemeinsam können wir ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine stellen." Dafür fügt die Tourismusleiterin den Internet-Link für die Bewerbungsunterlagen für einen Verkaufsstand oder für die Teilnahme am Rahmenprogramm an.

Ständig beobachten

Ob und vor allem wie das Fest wirklich stattfinden kann, bleibt letztlich wahrscheinlich bis kurz vor dem Termin offen: "Wir hoffen, dass wir das Stadtfest in 2022 wie geplant umsetzen können und werden Sie laufend informieren, wenn sich in unseren Planungen aufgrund der aktuellen Coronaverordnung was ändern sollte", so Schirling, die betont: "Momentan planen wir aber ein Stadtfest ohne Einzäunung."

"Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und Ihre Teilnahme am Schramberger Stadtfest", schreibt Schirling abschließend.