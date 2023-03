1 Wie auch beim Stadtfest 2017 (Bild) soll es 2023 eine Bühne auf dem Kirchplatz von St. Maria geben. Foto: Wegner

Nachdem bislang kein Stadtfest möglich war und dann nicht genug Vereine Interesse zeigten, sieht es bei der Planung in diesem Jahr deutlich besser aus.









Mit einer erfreulichen Bekanntgabe konnte Andrea Müller von der Tourismusabteilung der Stadt Schramberg im Verwaltungsausschuss aufwarten. Nachdem es für 2022 nicht genügend Interessenten seitens der Vereine für ein Stadtfest gegeben hatte, sieht das 2023 anders aus. Aktuell gebe es für das Wochenende 17. und 18. Juni 30 Stände, berichtete Müller.

Vereinsbesprechung

Am Dienstag hatten sich die Vereine zur Absprache mit der Stadt getroffen und ihr Interesse signalisiert. Im Vergleich zu 2017 seien es zwar neun Stände weniger, in Verbindung mit der Außengastronomie der Gastwirtschaften werde dies aber wieder aufgewogen, so Müller, so dass insgesamt 40 Anbieter zusammenkämen. Das Kulturprogramm soll sich dann hauptsächlich auf zwei Bühnen abspielen: Vor dem Rathaus und auf dem Platz vor der Kirche St. Maria.

Kinderspielbereich Marktstraße

Die Marktstraße will das Juks als ergänzenden Kinderspielbereich nutzen. Im Bärensaal-Foyer ist zudem eine Teenie-Disco geplant, damit auch die Zwölf- bis 17-Jährigen „gut aufgehoben“ seien, so Müller. Jetzt werde eine Zeitschiene erstellt, es gebe vorher, so kündigte sie an, einen Begehungstermim mit Bauhof, Feuerwehr und allen Vereinen, damit alle Sicherheitsvorkehrungen eingehalten würden – und den Vereinen werde für ihre Geräte der erforderliche E-Check angeboten.