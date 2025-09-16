Stadtfest in Rottweil: Tausende Besucher in der Innenstadt – auch Joshua Kimmich

Verhalten ist das Stadtfest am Sonntag gestartet, am Mittag sprühte das Fest vor Besuchern. Auch Profifußballer Joshua Kimmich war auf dem Fest in seiner Heimatstadt.
„Es war eine sehr schöne Stimmung. Der Friedrichsplatz als Location wurde vielfach gelobt – auch von Vereinsseite. Und uns hat sehr gut gefallen, wie die Vereine das Motto ‚Rottweil blüht auf‘ umgesetzt haben. Das hat toll ausgesehen und es gab viel positive Rückmeldungen von überall“, zieht Patrik Rau von der Stadtverwaltung am Montagfrüh Bilanz. Er hatte die 38. Auflage des Stadtfestes gemeinsam mit Sabine Feuerbacher organisiert.