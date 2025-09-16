Stadtfest in Rottweil: Tausende Besucher in der Innenstadt – auch Joshua Kimmich
17
Auch am Sonntag war das Stadtfest sehr gut besucht. Foto: Siegmeier

Verhalten ist das Stadtfest am Sonntag gestartet, am Mittag sprühte das Fest vor Besuchern. Auch Profifußballer Joshua Kimmich war auf dem Fest in seiner Heimatstadt.

„Es war eine sehr schöne Stimmung. Der Friedrichsplatz als Location wurde vielfach gelobt – auch von Vereinsseite. Und uns hat sehr gut gefallen, wie die Vereine das Motto ‚Rottweil blüht auf‘ umgesetzt haben. Das hat toll ausgesehen und es gab viel positive Rückmeldungen von überall“, zieht Patrik Rau von der Stadtverwaltung am Montagfrüh Bilanz. Er hatte die 38. Auflage des Stadtfestes gemeinsam mit Sabine Feuerbacher organisiert.

 

Zwei Tage lang sei die Veranstaltung sehr gut besucht gewesen. Ob der Friedrichsplatz nach der Umgestaltung generell in die Festmeile einbezogen werde, dazu konnte Rau nichts sagen. „Das wird man sehen. Jetzt war er zunächst einmal Ausweichort für den Münsterplatz, der auch sein ganz besonderes Flair hat“, informiert er.

Das Angebot mit dem Stadtbus in die Innenstadt zu fahren, kam bei den Besuchern ebenfalls bestens an. Und auch das neue Parkhaus „Stadtmitte Süd“ war am Sonntag sehr gut belegt. Die Besucherzahlen waren allerdings am Sonntagvormittag, vermutlich aufgrund des kühlen und regnerischen Wetters, noch etwas verhalten.

Joshua Kimmich zu Besuch

Als sich um die Mittagszeit die Sonne wieder zeigte, strömten die Gäste in Scharen in die Innenstadt und es gab kaum mehr ein Durchkommen.

Vor allem, nachdem sich herumgesprochen hatte, dass der Profifußballer Joshua Kimmich am Nachmittag in die Obere Hauptstraße kommen würde, warteten große und kleine Besucher beharrlich am Stand der Kimmich Academy. Und das Warten hatte sich gelohnt. Gegen 17 Uhr war es dann endlich soweit. Das Publikum war begeistert, ließ sich mit Kimmich fotografieren und mit Autogrammen ausstatten.

Unsere Empfehlung für Sie

Fußball-Akademie in Rottweil: Joshua Kimmich will „der Heimat etwas zurückgeben“

Fußball-Akademie in Rottweil Joshua Kimmich will „der Heimat etwas zurückgeben“

Diese Nachricht sorgt für Aufsehen: Joshua Kimmich startet am Wochenende offiziell seine neue Fußball-Akademie in Rottweil. Wir haben mit ihm gesprochen.

Sehr gut besucht waren auch die Stände der Partnerstädte Brugg und L’Aquila, die mit leckeren Spezialitäten aufwarteten. Und die Delegation aus L’Aquila hatte eine besondere Überraschung im Programm. Sie überreichte der Stadt Rottweil einen Rebstock der Rebsorte Montepulciano d‘Abruzzo für den Bürgerweinberg. Dieser soll in den nächsten Tagen am Höllenstein gepflanzt werden, informiert Elke Hugger vom Civitis Verein. Man darf gespannt sein, wie sich diese Rebe am Rottweiler Weinberg entwickeln wird.

Großes Angebot für Kinder

Auf dem Kapuzinerparkplatz vergnügten sich die kleinen Besucher ausgiebig auf der Hüpfburg, beim Dosenwerfen, oder dem Bungeetrampolin.

Unsere Empfehlung für Sie

Musik und Leckereien: Rottweil feiert ein tolles Stadtfest – das sind die Bilder

Musik und Leckereien Rottweil feiert ein tolles Stadtfest – das sind die Bilder

Mit dem traditionellen Fassanstich startete am Samstag das 38. Rottweiler Stadtfest – und die Besucher kamen in Scharen. Wir haben die Bilder.

Christoph Frank von der Zauberbühne begeisterte mit seinem Theaterprogramm, und bei der Jugendkunstschule Kreisel konnten sich die Kinder kreativ zeigen.

Die Aktion „Eine Welt“ hatte ihren Bücherverkauf im Gemeindehaus geöffnet, der ebenfalls sehr gut besucht war.

Unsere Empfehlung für Sie

Vereine in Rottweil: Vorfreude – mit vereinten Kräften geht’s dem Stadtfest entgegen

Vereine in Rottweil Vorfreude – mit vereinten Kräften geht’s dem Stadtfest entgegen

Der Coutdown läuft: Nach drei Jahren ist am Wochenende endlich wieder Stadtfest in Rottweil. Der Aufbau läuft am Freitag auf Hochtouren.

Vom Stadtfest profitierten zudem auch der Denkmaltag, der unter dem Motto „Wert-voll: unbezahlbar oder unersetzlich“ einlud, sich verschiedene Vorzeigeobjekte anzuschauen, aber auch die Ausstellung „Die 1950er Jahre in Rottweil“ im Dominikanermuseum, die am Sonntag zum letzten Mal geöffnet hatte.

 