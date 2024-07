Stadtfest in Meßstetten: Beim Fassanstich zum HochAlbFest darf der Schultes draufhauen

1 „O’zapt ist!“: Bürgermeister Frank Schroft und sein Schwager, Braumeister und Lindenbräu-Inhaber Dominik Reger, haben das Bier aus dem ersten Fass gemeinsam und kompetent befreit. Foto: Rüdiger Wysotzki

Wohl dem Bürgermeister, der einen Braumeister zum Schwager hat: Frank Schroft hat in Meßstetten beim Auftakt des HochAlbFestes, das bis zum 21. Juli dauert, kompetetente Hilfe gehabt.









Link kopiert



Bis Sonntag steht rund ums Rathaus in keiner Minute etwas still. Bei der Eröffnung des HochAlbFestes spielte auf der Bühne im großen Festzelt – es reicht über die gesamte Parkfläche der Bolgasse – der Musikverein Meßstetten. Offiziell eröffnet hat das dreitägige Fest ein sichtlich erfreuter Bürgermeister Frank Schroft und erinnerte an den Anlass für das erste Stadtfest 1978.