Dornstetten feiert am kommenden Wochenende wieder sein zweitägiges Stadtfest. Fassanstich ist am Samstag um 18.45 Uhr.

Einzigartige Kulisse, Live-Musik, Spiel und Spaß für Kinder und jede Menge Geselligkeit: Beim Dornstetter Stadtfest am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Juli, in der historischen Altstadt bieten Stadtverwaltung und örtliche Vereine in Zusammenarbeit wieder beste Unterhaltung, wie die Stadt in einer Mitteilung verspricht.

Das zweitägige Fest startet am Samstag um 16 Uhr mit der Spielstraße am Marktplatz. An spannenden Spielstationen wollen die Vereine für mächtig Spaß bei den jüngsten Besuchern sorgen. Als Belohnung für die erfolgreiche Teilnahme gibt es eine Rote Wurst samt Getränk. Um 18.30 Uhr werden zudem unter allen Teilnehmern Preise verlost.

Fanfarenzug aus dem Hegau

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest dann mit dem Einzug und dem Fassanstich mit Dornstettens Bürgermeister Bernhard Haas um 18.45 Uhr. Den Einzug führt diesmal musikalisch der Fanfarenzug Aach/Hegau an, der mit dem Fanfarenzug Aach befreundet ist und sich auf seinen Besuch bei den Namensvettern freut.

Auf gleich zwei Bühnen ist anschließend Musik geboten: Ab 20 Uhr treten auf dem Kirchplatz „Projekt 0-600“ auf, vor dem Rathaus spielt wie im Vorjahr die Partyband Hautnah.

Am Sonntag beginnt der Festtag mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Musikalisch gestaltet wird dieser vom Liederkranz Dornstetten und dem Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde. Nach dem Gottesdienst und zum Mittagessen übernehmen die Musikfreunde Reilingen die Unterhaltung, die damit ebenfalls einen Freundschaftsbesuch in Dornstetten abstatten. Um 12 Uhr dankt die Stadt Jugendlichen im Rahmen der Aktion „Jugendehrenamt wird anerkannt“ für ihr Ehrenamt.

Delegation aus Partnerstadt

Möglich werde das Dornstetter Stadtfest wie jedes Jahr durch das vorbildliche Engagement der Vereine, heißt es weiter. „Die Vereine leisten Großartiges. Ohne ihren Einsatz gäbe es das Stadtfest in dieser Form nicht“, betont Bürgermeister Bernhard Haas. In diesem Jahr engagieren sich die Stadtkapelle, der CVJM, die Sportgemeinschaft Dornstetten, der Turnverein, der Verein Blackwood Bullis Nordschwarzwald, die Stolla-Hexa Hallwangen, der DRK-Ortsverein, der Liederkranz Dornstetten, der Fanfarenzug und die Sportfreunde Aach rund um das Stadtfest. Auch die Partnerstadt Scey-sur-Saône hat eine Delegation angekündigt, die Spezialitäten aus Frankreich anbieten wird.

Kostenloser Shuttle-Bus fährt über Hallwangen und Aach

Fahrzeiten

Während des Stadtfests ist ein Shuttle-Bus im Einsatz. Fahrzeiten sind am Samstag von 16 bis 1 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr. Die genauen Abfahrtszeiten hängen an den Haltestellen aus und sind auch online unter www.dornstetten.de/veranstaltungen zu finden. Der Shuttle-Bus ist kostenlos.

Haltestellen

Zu beachten gilt: Der Bus startet nicht wie gewohnt am ZOB, sondern an der Ersatzhaltestelle Riedsteige. Von dort geht er auf einen Rundkurs, dessen Haltestellen im 35-Minuten-Takt frequentiert werden: Riedsteige, Gewerbegebiet Alte Poststraße, Netto Hallwangen, Rathaus Hallwangen, Rathaus Aach, Riedsteige.