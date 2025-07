Sommerwetter und coole Musik haben für eine ausgelassene Partystimmung auf dem Dornstetter Stadtfest gesorgt. Auf dem Marktplatz steppte am Samstagabend der Bär.

Gefeiert wurde in diesem Jahr nicht nur ein Stadtfest, sondern gleichermaßen der Zusammenschluss der drei Ortsteile Aach, Dornstetten und Hallwangen zur Gesamtstadt vor 50 Jahren.

Der Start des Stadtfests war deshalb auch etwas anders als sonst. Besucher hatten die Möglichkeit, von den Ortsteilen aus zum Stadtfest zu wandern. Begleitet wurden sie dabei von Wanderführern aus den Reihen des Schwarzwaldvereins. Verpflegungsstationen entlang der Strecke luden zum Verweilen ein.

Lesen Sie auch

Die Resonanz auf das Wanderangebot war allerdings nicht so, wie sich die Stadt das erhofft hatte. Der Kreis der Wanderfreunde war überschaubar. Die Resonanz auf das eigentliche Fest auf dem historischen Marktplatz war im Anschluss aber ausgezeichnet.

Traditioneller Einmarsch

Bereits am Nachmittag füllten sich die Bänke an den Biertischen, und erste Grüppchen bevölkerten die zahlreichen Stehtische, auf denen im Verlauf des Abends noch viele Flaschen und Gläser ihren Platz fanden. Erstmals sorgte die Dorfmusik Dietersweiler mit ihrer Blasmusik für kurzweilige Unterhaltung und einen gelungenen Einstieg in den langen Festabend. Auf Klassiker wie den „Böhmischen Traum“ mussten die Fans der Blasmusik dabei nicht verzichten.

Traditionell folgte gegen 19 Uhr der Einmarsch des Aacher Fanfarenzugs mit Bürgermeister, Gemeinde- und Ortschaftsräten sowie Vertretern der französischen Partnerstadt, die jedes Jahr mit einem Wein- und Käsestand auf dem Stadtfest vertreten ist.

Breites Angebot an Speisen

Den Fassanstich bewältige Bürgermeister Bernhard Haas unter den kritischen Augen der Besucher an der Seite der beiden „Alpirsbacher Klosterbräu“-Geschäftsführer Carl Glauner und Markus Schlör ausgezeichnet. Ein Schlag reichte, um das Bier zum fließen zu lassen. Haas freute sich über die vielen Besucher, die trotz der Konkurrenz benachbarter Feste nach Dornstetten gekommen waren.

Gespielt werden darf unter anderem beim CVJM. Foto: Monika Schwarz

Das Fest ist längst nicht nur bei Einheimischen sehr beliebt. Ein Grund dafür ist – neben Ambiente und Musik – das abwechslungsreiche kulinarische Angebot vom Burger über Bulli-Kroketten und Currywurst bis zu süßen und salzigen Crêpes. Vereine wie der Fanfarenzug und die Sportfreunde Aach, die Stolla-Hexa aus Hallwangen sowie der TV und die SG, die Stadtkapelle, der Liederkranz, die Blackwood Bullis Nordschwarzwald, der CVJM und das „Hoffnungsland“ haben dafür gesorgt.

Die Besucher genießen den Abend. Foto: Monika Schwarz

Ein glückliches Händchen bewies die Stadt in diesem Jahr bei der Auswahl der beiden Bands. Auf der Hauptbühne sorgte die Partyband Pink Planets mit ihren Gute-Laune-Songs aus den 80ern und 90ern für beste Stimmung an den (Steh-)Tischen und auf der Tanzfläche vor der Bühne. Über Stunden wurde zu den deutschen und englischen Ohrwürmern von Nena, Tina Turner oder auch Wolfgang Petry gehüpft und getanzt.

Am Rathaus sorgt die Partyband Pink Planets für Stimmung. Foto: Monika Schwarz

Ähnlich war das auch bei der Kirchplatzbühne, wo die kultige Band Prof. Alban & die Heimleuchter das gesamte musikalische Spektrum von den Beatles bis zu Rio Reiser abdeckte. Verpackt in eine Bühnenshow, die Spaß machte. So manchem Besucher fiel es dieses Mal schwer, sich zwischen beiden Bands zu entscheiden.

„Prof. Alban & die Heimleuchter“ rocken die Kirchplatzbühne. Foto: Monika Schwarz

Der Bundestagsabgeordnete Klaus Mack (CDU) und Landrat Klaus Michael Rückert mit Ehefrau Anne-Katrin schauten am Abend ebenfalls vorbei.

Für die jüngsten Besucher lag der Schwerpunkt des Fests mit Spielstraße, Kinderschminken und Zauberer auf dem Sonntag. Der Familientag wurde traditionell mit einem gut besuchten ökumenischen Festgottesdienst eröffnet.