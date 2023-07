In der pittoresken Kulisse der Dornstetter Altstadt wurde am Wochenende bei hochsommerlichem Wetter wieder ein Altstadtfest gefeiert.

Gemeinsam feiern, Bekannten und Freunden begegnen, miteinander einen schönen Abend in malerischer Kulisse genießen: Das schätzen die Dornstetter und ihre Gäste aus Nah und Fern beim Altstadtfest.

Auch in diesem Jahr verwandelten sich der Markt- und Kirchplatz mit seinen Fachwerkgebäuden in eine Festmeile für alle Generationen. Einer liebgewonnenen Tradition folgend, eröffnete der Einzug des Fanfarenzugs, angeführt von Bürgermeister Bernhard Haas in Begleitung seiner Gäste und der sich anschließende Fassanstich offiziell das Stadtfest. Dieses Mal waren der Einladung zum Fest Bundestagsmitglied Klaus Mack (CDU) und Landtagsabgeordneter Uwe Hellstern (AfD) gefolgt. Gemeinsam begleiteten sie Stadtoberhaupt Haas auf dem Weg zur Bühne vor dem Rathaus.

Dabei folgte ihnen musikalisch der Fanfarenzug aus Aach im Hegau. Die Fanfaren aus dem Dornstetter Stadtteil Aach freuten sich über den Besuch und Auftritt der mit ihnen befreundeten Musikgruppe.

Stolla-Hexa aus Hallwangen das erste Mal mit dabei

Wie in der Vergangenheit, beteiligten sich wiederum der DRK-Ortsverein, der Liederkranz, der Turnverein und die SG Dornstetten, die Sportfreunde und der Fanfarenzug Aach, die Stadtkapelle, der CVJM und das Team Blackwood Bulli an der Bewirtung der Gäste. Erstmals waren die Stolla-Hexa aus Hallwangen mit einem Grillstand vertreten.

Dabei war auch wieder der liebgewonnene französische Spezialitätenstand aus der Partnerstadt Scey-sur-Saône, mit Georges Noël vom dortigen Partnerschaftskomitee und die Delegation aus Frankreich.

Bernhard Haas sticht unter Anleitung von Markus Schlör das Fass an. Foto: Sabine Stadler

In seinen Begrüßungsworten erklärte Haas, dass Dornstetten in diesem Jahr aus Sicherheits- und Kostengründen auf ein Feuerwerk am Abend des Stadtfests verzichte und auch die letztjährige Lasershow über dem Marktplatz nicht neu aufgelegt werde.

Nach Grußworten von Mack und Hellstern gelang es Haas im Beisein von Markus Schlör von der Alpirsbacher Klosterbrauerei, mit exakt drei Schlägen den Gerstensaft zum Fließen zu bringen.

Die jüngsten Besucher des Stadtfests hatten am Nachmittag rund zwei Stunden lang die Möglichkeit, verschiedene Aktionen an den aufgebauten Spielstationen zu durchlaufen. Unter allen Teilnehmenden wurden Preise verlost.

Beim Kinderschminken wurden Gesichter bunt verziert. Foto: Sabine Stadler

Die Hocketse auf Markt- und Kirchplatz war auch in diesem Jahr gut besucht und die beiden Musikgruppen sorgten für ausgelassene Stimmung mit gefüllten Tanzflächen. Sogar auf dem Rand des Brunnens, so die Beobachtungen von Kulturamtsleiterin Ellen Brede-Lenk, wurde das Tanzbein im Takt von Schlagern, Oldies und Volksmusik von Partyband „Hautnah“ aus Oberriexingen geschwungen. Die Cover-Rock-Band „Projekt 0600“ aus Dornhan ließ es mit Rockklassikern, Deutsch-Rock und Mitsing-Hits am Kirchplatz bis spät in die Sommernacht krachen.

Am Sonntagmorgen wurde das Fest mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Marktplatz unter Mitwirkung von Pfarrvikar Michael Klug und Pfarrer Christoph Karle fortgesetzt. Die musikalische Gestaltung übernahmen der Liederkranz Dornstetten und der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde. Aufgrund der großen Hitze blieb der Besucheransturm zur Mittagszeit aus. Die Musikfreunde aus Reilingen übernahmen erstmals beim Stadtfest die musikalische Unterhaltung auf der Bühne vor dem Rathaus. Früher als üblich wurde das Stadtfest am Sonntag beendet.