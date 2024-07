Stadtfest im Wetterglück: Dornstetter Vereine haben alle Hände voll zu tun

1 Jede Menge los: Bänke und Tische auf und um den Dornstetter Marktplatz waren am Samstag schon früh besetzt. Foto: Schwarz

Das gab es dieses Jahr noch nicht so oft: Sommerliche Temperaturen und das Ausbleiben von Regen haben dem Dornstetter Stadtfest am Wochenende einen wahren Besucheransturm beschert. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht.









Link kopiert



Nach dem völlig verregneten Sommernachtsfest in Freudenstadt vor einer Woche stand das Stadtfest in Dornstetten, was das Wetter angeht, unter einem sehr guten Stern. Sonne, das Ausbleiben von Niederschlag und die idyllische Altstadtkulisse lockten am Samstagabend und am Sonntag mehrere Tausend Besucher an. Neben den Dornstettern selbst waren auch zahlreiche Besucher aus den Nachbarorten gekommen, um sich die in diesem Jahr bisher eher seltene Gelegenheit eines Fests unter freiem Himmel nicht entgehen zu lassen.