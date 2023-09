Erst fängt der Tourbus Feuer, dann setzt das Festzeltkommando den Flößerwasen Horb in Brand. Balkan-Party bis 1.30 Uhr. Landrat Rückert kommt mit dem falschen Bier auf die Bühne. Marcella Carin wickelt Peter Woikowski um den Finger.

Das große Stadtfest war so heiß wie der Strand. Sorgte am Samstag für wenig Besuch – bis die Sonne untergeht. Passend zum Fassanstich durch die Narren wird getanzt und gefeiert beim heißesten Fest des Jahres in Horb.

Samstag, 20 Uhr. Das Festzeltkommando ist gerade eben noch so pünktlich angekommen. Andreas: „Zwischen Karlsruhe und Pforzheim fing unser Tour-Bus Feuer. Rauch kam aus der Mittelkonsole. Wir waren der Stau auf der A8! Während wir auf Feuerwehr und Retter gewartet haben, haben wir gleich Ersatz organisiert.“ Echt Stress. Unbeeindruckt setzt das Festzeltkommando den Flößerwasen in Brand.

Nadja, Andreas und Rogo kommen von der Bühne, starten die Polonaise. Die windet sich wie eine Riesen-Schlange durch die Bänke – Festzelt-Stimmung pur.

Balkan-Party im Alten Freibad: Sängerin Biba von der Nostalgija-Band heizt den Fans bis tief in die Nacht ein Foto: Jürgen Lück

Grandios. Genau wie die Nostalgija-Band im Alten Freibad. Die Balkan-Party. Laserpunkte, schmissige Mucke – und das Feiervolk geht voll ab! Arme hoch, die Kinder tanzen, und als Sängerin Biba in die Menge geht, ist die Stimmung auf dem Höhepunkt. Ein Gast: „Es ging bis halb zwei. Danach sind wir noch in Angies Kneiple bis 4.30 Uhr!“ Die Wirtin mit heiserer Stimme: „Ich weiß nicht mehr, wann ich ins Bett gekommen bin!“

Landrat Rückert kommt auf die Bühne

Und während die Gastronomin wohl gerade so aufgestanden ist, steht Landrat Klaus Michael Rückert (CDU) schon ab 10 Uhr auf der Bühne. Hält erst die Lesung beim ökumenischen Gottesdienst, hält dann die Werberede für das Fest zum 50-Jährigen des Landkreises: „Horb feiert – und das tut so gut. Die Stadt lebt, wenn alle zusammen feiern. Und das wollen wir im Garten des Landratsamts gemeinsam tun!“

Landrat Klaus Michael Rückert überreicht der Horber Stadtspitze das Landkreis-Bier – von Alpirsbacher. Weil Hochdorfer das Horber Stadtfest sponsert, schauen OB Rosenberger und Bürgermeister Zimmermann etwas überrascht. Foto: Jürgen Lück

Überreicht dann noch OB Peter Rosenberger (CDU) und Ralph Zimmermann (FDP) einen Sixpack Alpirsbacher – gebraut zum Landkreisjubiliäum. Rosenberger und Zimmermann schauen skeptisch – der Landrat zeigt das „falsche Bier“. Hochdorfer sponsert das Stadtfest. Rosenberger: „Wir arbeiten daran, dass wir alle an einem Strang im Landkreis ziehen. Vielleicht nur nicht beim Bier.“

Straßenkreuzer und Hot-Rods

Samstag war es auf der Turnierwiese beim E-Auto-Treffen eher wehmütig. Sonntag dagegen rockt es. Ein Straßenkreuzer und Hot-Rod nach dem anderen rollt ein. Um 11.30 Uhr sind es schon 70 Schmuckstücke. Bruno Raible: „In der Motorworld Böblingen wurde ein Treffen kurzfristig abgesagt – die rollen jetzt alle nach Horb!“

13.20 Uhr. Es ist schon heiß wie am Strand in den Gassen. Eine Kundin ist im Shopping-Glück beim verkaufsoffenen Sonntag, hat den ganzen Armvoll mit Schnäppchen. Marcella Carin schwitzt noch – die Anlage läuft nicht. Schneller Anruf bei Stefan Lachenmaier. Der grinst: „Die Anlage hab ich ihr gerichtet!“ Erleichtert wickelt die beliebte Schlagersängerin gleich Peter Woikowski um den Finger: „Peter, mein Herz brennt für Dich!“ Angie vom gleichnamigen Kneiple schnappt sich den Ventilator und kühlt Joe Vox im Hirschgässle ab.

Das Fazit

Fazit: Nach dem erfolgreichen Fassanstich zur Stadfest-Eröffnung durch die Narren zum 100-jährigen Bestehen hat die heiße Samstag Nacht die Latte sehr hoch gelegt. Mal sehen, ob wir die Stadt zum Jubiläums-Ringtreffen im Februar 24 auch so auf Temperatur bringen!