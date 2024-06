Stadtfest Geislingen: Das ist am 6. und 7. Juli rund um’s Schloss geboten

Das ist am 6. und 7. Juli rund um’s Schloss geboten

1 Wie schon vor fünf Jahren eröffnen die drei Musikvereine der Gesamtstadt das Stadtfest mit einem Sternmarsch. Foto: Archiv/Willy Schreiber

Geislingen feiert am Wochenende des 6. und 7. Julis sein Stadtfest. Alle fünf Jahre präsentiert sich die Sonnenstadt von ihrer besten Seite und viele Vereine sind dabei.









Alle fünf Jahre feiert Geislingen sich und seine Einwohner: Am Samstag und Sonntag, 6. und 7. Juli, findet zum elften Mal das Geislinger Stadtfest auf dem Schloss- und Festplatz statt und zahlreiche Vereine und Einrichtungen aus der Sonnenstadt leisten einen Beitrag. Erstmals wurde das Geislinger Stadtfest im Jahr 1980 gefeiert. Bis 2004 fand es alle vier Jahre statt, seither alle fünf. Das Konzept hat sich bewährt und so werde laut der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Theresa Schaitel auch am Gewohnten festgehalten.