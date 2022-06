1 Für Kinder und Erwachsene gleichermaßen soll es auch dieses Jahr wieder ein spannendes Programm geben­– so wie zuletzt 2017. Foto: Archiv Fritsch

Nach den vielen Corona-Maßnahmen bis hin zu den Lockdowns kann es nicht verwundern: Die Vorfreude auf das Calwer Stadtfest vom 1. bis 3. Juli ist dieses Mal ganz besonders groß. "Wir wollen groß und unbefangen feiern", sagte Kulturamtsleiterin Isabel Götz bei der Vorstellung des Programms.















CalwVor fünf Jahren wurde in der Hesse-Stadt das letzte Mal gefeiert. Das Stadtfest 2020 fiel dann der Pandemie zum Opfer. "Jetzt wollen wir die Gemeinschaft wieder spürbar machen, in einer ganz tollen Stadt mit ihren tollen Menschen", sagte Götz weiter. Und für Bürgerinnen und Bürger, die in den vergangenen zwei Jahren zugezogen sind, bietet das Stadtfest die Möglichkeit, Menschen kennenzulernen. Das sei in dieser Zeit nur sehr eingeschränkt möglich gewesen, betont Carina Kober, persönliche Referentin des Oberbürgermeisters.

Vielfältig ist das Programm in jeglicher Hinsicht, wie der Präsentation von Markus Kleinschmidt von der Abteilung Kultur zu entnehmen ist. Es beginnt mit der Musik. Ausschließlich Sänger und Bands, die aus Calw und der unmittelbaren Umgebung kommen, werden auftreten. Es werden durchweg gute Musikerinnen und Musiker zu hören sein, versichert Kleinschmidt. Das reicht von der Blasmusik mit den Musikvereinen Altburg und Stammheim sowie der Stadt- und Jugendkapelle Calw über Rock, Coverbands, Rap, Akustik Pop bis hin zu Rockabilly.

Vielzahl von Vereinen und Institutionen

Ähnlich breit angelegt ist das kulinarische Angebot. Da werden die Calwer Wirte genauso vertreten sein wie eine Vielzahl von Vereinen und Instutionen aus der Hesse-Stadt. Da gibt es Flammkuchen, Salsiccia, Spanferkel, Cevapcici sowie Spezialitäten aus den Partnergemeinden Latsch (Südtirol) und Weida (Thüringen). Und das sind nur wenige Beispiele. Ebenso groß ist das Getränkeangebot, angefangen mit "Steinbrenners Hopfentee", der auch bei der Eröffnung mit Oberbürgermeister Florian Kling am Freitag, 18.30 Uhr, ausgeschenkt wird.

Und natürlich gibt es ein riesiges Angebot für Kinder. Dafür ist der Spielplatz am kleinen Brühl vorgesehen. Da gibt es Kanu fahren auf der Nagold, eine Malaktion, Kinder schminken und eine Hüpfburg, um auch hier nur wenige Beispiele zu nennen.

Französischer Markt

Abgerundet wird das Festprogramm mit einem französischen Markt mit vielerlei Leckereien aus dem Nachbarland in Verbindung mit einer Kunst- und Kunsthandwerkermeile am Oberen Marktplatz und in der Altburger Straße. Auch hier werden ausschließlich heimische Künstler vertreten sein.

"Insgesamt werden es mehr als 70 Stände sein", fasst Kleinschmidt zusammen. Das sei im Vergleich mit anderen Stadtfesten ein überdurchschnittlich großes Angebot.

Info

Der Eintritt zum Stadtfest ist frei. Der Wochenmarkt am Samstag fällt aus. Einschränkungen auf den Verkehrsflächen gibt es ab Donnerstag, 30. Juni, 11 Uhr, ab 16 Uhr ist die Innenstadt gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Am Freitag- und Samstagabend sind alle Calwer Stadtteile bis 1 Uhr mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, Fahrzeiten unter www.calw.de/stadtfest. Die Busse fahren am Freitag zum Normaltarif, am Samstag und Sonntag kostenlos. Der französische Markt öffnet jeweils um 11 Uhr. Rahmenprogramm: Freitag 18 bis 1 Uhr, Samstag 13 bis 1 Uhr, Sonntag 11 bis 18 Uhr.

