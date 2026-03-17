Preissenkung zeigt Wirkung: Investor hat Pläne für Wildberger Bahnhofsgebäude

Das denkmalgeschützte Wildberger Bahnhofsgebäude soll aus seinem Dornröschenschlaf geweckt werden. Dem Gemeinderat lag jetzt ein entsprechender Bauantrag vor.
Nachdem der neugestaltete Wildberger Bahnhofsvorplatz im vergangenen Sommer bereits eingeweiht wurde, ist jetzt auch in Sachen Bahnhof ein Licht am Ende des Tunnels erkennbar. Der Gemeinderat erteilte in seiner jüngsten Sitzung einstimmig sein Einvernehmen zum geplanten Bauvorhaben, das einen umfassenden Um- und Ausbau des Bahnhofsgebäudes vorsieht.