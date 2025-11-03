Stadtentwicklung: Welche Potenziale die Metzgerei Kalbacher aus Lörrach darin sieht

Aldi will das Kalbacher-Areal kaufen. Die Zukunft der Schwarzwaldmetzgerei stehe indes in keinster Weise in Frage, betont Dietmar Kalbacher.
„Es ist überhaupt kein Thema, dass wir uns in irgendeiner Weise zurückziehen wollen“, betont Geschäftsführer Dietmar Kalbacher, der das Unternehmen seit 2012 allein leitet, ausdrücklich. Bereits vor zwei Jahren sei Aldi auf die Lörracher Schwarzwaldmetzgerei zugegangen und habe sein Kaufinteresse für das Gelände in der Schlachthofstraße signalisiert. „Seitdem laufen Gespräche“, erklärt Dietmar Kalbacher auf Nachfrage. Nicht er sei also aktiv geworden, sondern Aldi habe sich an ihn gewandt.