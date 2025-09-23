Stadtentwicklung Schwenningen: Bleibt das ’s Rössle doch bestehen?

Der Gemeinderat stellt in der nächsten Sitzung nicht nur die Weichen für das ’s Rössle, sondern auch für andere Projekte in Schwenningen. Und die Pläne überraschen.
Nach dem Kauf durch die Stadt war es erst einmal ruhig geworden rund ums ehemalige Einkaufszentrum. Jetzt veröffentlicht die Verwaltung die Zukunftspläne, die auch andere wegweisende Projekte in Schwenningen betreffen – allerdings erst einen Tag vor der entscheidenden Sitzung des Gemeinderats, was nicht nur unsere Redaktion, sondern auch einige Stadträte und Bürger verwunderte.