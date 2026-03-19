Stadtentwicklung Schramberg: Schramberg legt Parkstandorte für Schulcampus fest

Beim Schulcampus in Schramberg wächst der Zeitdruck: Fördermittel lassen auf sich warten, während Planung und Wirtschaftlichkeitsprüfung weiter vorangetrieben werden.
Bei größeren Hochbaumaßnahmen einer Kommune ist eine sogenannte vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (vWU) ein obligatorischer Schritt der Vorbereitung. Eckart Reicherter von der Firma PD – Berater der öffentlichen Hand war deshalb der Schulcampusausschusssitzung per Videokonferenz zugeschaltet. Er informierte über die Inhalte und die Notwendigkeit einer vWU.