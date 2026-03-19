Stadtentwicklung Schramberg: Schramberg legt Parkstandorte für Schulcampus fest

Beim Schulcampus in Schramberg wächst der Zeitdruck: Fördermittel lassen auf sich warten, während Planung und Wirtschaftlichkeitsprüfung weiter vorangetrieben werden.

Bei größeren Hochbaumaßnahmen einer Kommune ist eine sogenannte vorläufige Wirtschaftlichkeitsuntersuchung (vWU) ein obligatorischer Schritt der Vorbereitung. Eckart Reicherter von der Firma PD – Berater der öffentlichen Hand war deshalb der Schulcampusausschusssitzung per Videokonferenz zugeschaltet. Er informierte über die Inhalte und die Notwendigkeit einer vWU.

Expertenvortrag Reicherter war gut im Thema, denn er war auch beim Schulbauprojekt in Sigmaringen involviert, über das sich Kämmerer Klemens Walter und Stadtarchitekt Thomas Müller vor Ort informiert hatten.

Nach dem Vortrag des Experten war klar, dass für Schramberg das früher von der CDU-Fraktion ins Auge gefasste Modell der öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) nicht geeignet ist, weil die Planung schon weit fortgeschritten ist (Phase III hat bereits begonnen) und weil die Stadt den Schulcampus nach dem Bauende in eigener Hand behalten und betreiben will.

Übrig blieb nur noch das Modell des Generalunternehmers, bei dem eine Firma die Planung übernimmt und baut, die Stadt aber Eigentümer bleibt.

Generalunternehmer

Einstimmig befürworteten die Ausschussmitglieder im weiteren Verlauf der Sitzung, die Firma PD mit der Erstellung der vWU zu beauftragen. Kosten dafür würden für die Stadt nicht entstehen, weil es dafür EU-Fördermittel gebe.

Die vWU solle sich auch nicht mehr auf die Variante ÖPP beziehen, sondern nur noch auf die Varianten Generalübernehmer und Generalunternehmer. Bei Letzterem sollen zwei Untervarianten untersucht werden: einmal mit und einmal ohne den Einsatz eines Projektsteuerers.

Zum Zeitplan informierte Müller, dass vor der Sommerpause die vWU vorliege und danach im dritten Quartal 2026 das weitere Vorgehen zu beschließen sei. Der Förderantrag zum Schulbau werde voraussichtlich (unter Berücksichtigung des parallelen Projekts Sanierung Gymnasium) im dritten Quartal 2027 gestellt; der Bescheid sei bis zum dritten Quartal 2028 zu erwarten.

„Zwei Jahre bis zum Förderbescheid sind zu lange“, drängte Stadtrat Clemens Maurer (CDU).

Parkierung

Dazu beschloss der Ausschuss einstimmig, die weitergehenden Überlegungen und Planungen zur Parkierung auf die Standorte 1 (zwischen Carl-Diehl-Sporthalle und Graf-von-Bissingen-Straße) und 7 (zwischen Carl-Diehl-Halle und Kindergarten Don Bosco) einzugrenzen – allerdings mit der Ergänzung, dabei die Themen Karl-Diehl-Halle und eine Mitnutzung des Parkhauses im Auge zu behalten. Ralf Rückert (Freie/Neue Liste) hatte kritisiert, dass bei einer strikten Beschränkung auf die beiden Standorte die Flächen für eine mögliche Erweiterung der Halle oder ein Kleinspielfeld fehlten. Gegen eine erneute Einbeziehung der von Rückert vorgeschlagenen Fläche 6 (Parkplatz Alesi) sprach sich Fachbereichsleiter Bent Liebrich aus: Wegen der vierspurigen Bundesstraße sei die Schaffung einer Überquerung kaum möglich, und die vorhandene Unterführung sei nicht barrierefrei.