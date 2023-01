5 Das denkmalgeschützte Pfaff- und Schlauder-Areal in der Berneckstraße ist an die HSG Wirtschaftskanzlei aus Singen verkauft. Nun sollen Wohnungen hinein kommen. Foto: Riesterer

Schramberg - Ein neuer Investor für ein Schramberger Industriedenkmal ist offenbar gefunden: Die HSG Wirtschaftskanzlei GmbH mit Sitz in Singen hat das Pfaff- und Schlauder-Areal erworben. Die offizielle Bestätigung durch Geschäftsführer Horst Schikorr blieb, wie das Unternehmen mitteilt aus Kapazitätsgründen, bis dato noch aus – soll aber nachgereicht werden. In den denkmalgeschützten Komplex sollen Wohnungen kommen.

Lange Geschichte

Bereits ab 1890 stellte die von Uhrmachermeister Gerson Pfaff in gegründete Schramberger Firma, erst noch am Standort in der Kirnbachstraße, Spiralfedern her. 1894 erfolgte der Bau der ersten Fabrikgebäude in der Berneckstraße, in denen in den frühen 1900er-Jahren mehr als 100 Arbeiter Spiralfedern und Messwerkzeuge sowie Zugfedern für Taschenuhren produzierten.

1981 erfolgte die Schließung des Unternehmens und im Jahr darauf die Übernahme der Gebäude durch die Firma Bruker Technik (heute Bruker-Spaleck GmbH), die sie ihrerseits 2016 an die Fichter Gewerbe und Industriebau GmbH verkaufte, die damals den Bruker-Neubau in Hardt errichtet hatte. Geschäftsführer Norbert Fichter bestätigte seinerseits im Gespräch mit unserer Redaktion den Verkauf an die HSG Wirtschaftskanzlei und wünschte dem neuen Eigentümer für sein Vorhaben alles Gute.

Fokus Revitalisierung von Baudenkmälern

Die Singener Kanzlei wurde nach Angaben auf ihrer Internetseite im Jahr 1994 als Vertriebsgesellschaft für Anlageimmobilien gegründet. Dort heißt es: "Seit vielen Jahren liegt unsere Kerntätigkeit im Bauträgergeschäft, mit besonderem Fokus auf der Revitalisierung von steuerlich lukrativen Baudenkmälern. Ebenso führen wir klassische Sanierungs- und Nebauvorhaben durch." Und weiter: "Unser Fokus liegt auf steuerlich besonders lukrativen, denkmalgeschützten Baudenkmälern, das Portfolio umfasst jedoch auch konventionelle Bestands- und Sanierungsimmobilien, ebenso wie Immobilien zur gewerblichen Nutzung wie zum Beispiel Ferienvermietung."

Zufall spielt mit

Wie so oft im Leben habe der Zufall bei der Sache eine gehörige Rolle gespielt, wie Verkäufer Norbert Fichter erzählt: Eigentlich seien Vertreter der Kanzlei wegen eines anderen Objekts in der Oberndorfer Straße in Schramberg gewesen. Daraus sei nichts geworden. Quasi auf dem Heimweg dieses Termins fuhren sie dann in der Berneckstraße an der Backstein-Hauswand vorbei uns lasen das Schild "Denkmalgeschütztes Gebäude zu verkaufen". So kam das eine zum anderen.