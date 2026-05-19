Stadtentwicklung Schopfheim: Heitzmann übernimmt Gastro im neuen Uehlin-Haus

Vom Gerücht zur Gewissheit: Die Bäckerei Heitzmann zieht mit ihrer Schopfheimer Filiale ein paar Meter weiter und übernimmt die Gastronomie im neuen Uehlin-Haus.
„Gerne bestätigen wir, dass die Bäckerei Heitzmann im „Neuen Uehlin-Haus“ für die Kundinnen und Kunden mit einem schönen Bäckerei-Café da sein wird“, teilt die Geschäftsleitung auf Anfrage unserer Zeitung mit. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Bad Krozingen unterhält in Baden, zwischen Bad Säckingen und Offenburg, ein Netz aus über 100 Filialen und ist auch in Schopfheim bereits seit einigen Jahren vertreten – nur einen Katzensprung vom künftigen Domizil entfernt.