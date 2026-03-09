Stadtentwicklung: Kann Haiterbach das überhaupt finanzieren?

Die Stadt Haiterbach wird ein neues Stadtentwicklungskonzept auflegen. Kritisch betrachtet wurde im Gemeinderat die Zeitschiene und die Frage, ob man überhaupt was umsetzen kann.
Die Stadt Haiterbach ist eine von 23 Kommunen, die im laufenden Programm „Flächen gewinnen durch Innenentwicklung“ des Landes Baden-Württemberg berücksichtigt ist. Im vergangenen November erhielt man die Bewilligung zur Projektförderung „Haiterbach 2040 – Generationenübergreifende dreifache Innenentwicklung gestalten“. Damit stehen bis zu 33 174 Euro zur Verfügung.