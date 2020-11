Stadtentwicklung in Rottweil Viele Hoffnungen ruhen auf Innenstadtmanagerin

Die wichtige Personalentscheidung gab die Stadt am Mittwoch bekannt. Die Lenkungsgruppe Innenstadt habe Tamara Retzlaff einstimmig aus zwei finalen Kandidaten ausgewählt. Auf der 26-Jährigen ruhen große Hoffnungen. Der Ruf nach einem Innenstadtmanager oder einer Managerin als Schnittstelle zwischen Gewerbe- und Handelsverein (GHV) und Stadtverwaltung sowie allen weiteren Akteuren in Sachen Innenstadt war in der Vergangenheit zusehends lauter geworden. Mitte September wurde die Stelle dann ausgeschrieben – und Stadt und GHV sind fündig geworden.

Am Montag habe sich Tamara Retzlaff, die aus Balingen stammt, bereits in einer Videokonferenz den Mitgliedern des Rottweiler Gewerbe- und Handelsvereins (GHV) vorgestellt. Am Mittwoch nahm sie dann am Runden Tisch der Gastronomie teil und am Abend präsentierte sie sich im Gemeinderat.