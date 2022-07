Stadtentwicklung in Rottweil

2 Oberbürgermeister Ralf Broß (v.l.), Architekt Martin Cleffmann, Frank Dörflinger von Activ-Immobilien, Jonas Lünz von ktl Architekten, Müller-Filialleiterin Kerstin Höppel, Wolfgang Teuchert von ktl Architekten und Bürgermeister Christian Ruf in der neuen Müller-Filiale an Foto: Störzer

Rottweil - Barrierefrei, zentral und ein umfangreiches Sortiment: Das sind die hervorstechenden Merkmale des neuen Müller-Markts im Rottweiler Nägelesgraben.

Kaum ein anderer Standort in Deutschland hat eine Tierabteilung

"Wir haben 24 Mitarbeiter", erzählt Leiterin Kerstin Höppel bei der Führung durch die neue Filiale. "Auf 1520 Quadratmetern bieten wir alles, was Müller führt: Strumpfwaren, Kinderspielsachen, Schreibwaren, Kosmetik. Wir haben eine Haushaltsabteilung und eine Naturabteilung. Meines Wissens nach sind wir eine von nur vier Filialen in Deutschland, die auch eine Tierabteilung haben", berichtet sie im Gehen. "Diese Filiale hat Kaufhauscharakter", kommt auch Frank Dörflinger, Geschäftsführer von Activ-Immobilien, ins Schwärmen.

Müller-Filiale wird mit Gas beheizt

Dann geht es ins Lager. Dieses wirkt – selbst Monate nach der Eröffnung – sehr übersichtlich und aufgeräumt. Im Nebenraum wird den Teilnehmern der Führung erklärt, dass die Filiale mit Gas beheizt wird. Es sei nicht möglich gewesen, so schnell umzuschwenken. Auch die Anlieferungshalle wird präsentiert. Diese ist überdacht, um auch den Lärm möglichst nicht nach draußen dringen zu lassen – eine Auflage.

Hervorzuheben sei, betont Oberbürgermeister Ralf Broß, "dass die Gemeinderäte dieses Großprojekt mehr als zehn Jahre mitgetragen haben. Ab und zu wurde es mal hinterfragt, aber die Zweifel waren schnell verschwunden." Schließlich sei das Ziel immer gewesen, den innerstädtischen Einzelhandel zu stärken, sodass nicht plötzlich alles im Randbereich oder auf der grünen Wiese stattfinde. "Leider hatten wir nicht die Möglichkeit, einen Textiler hier einziehen zu lassen", so Broß. Er merkt schmunzelnd an: "Flächen haben wir in Rottweil ja noch genug für die Activ Group."

Der alte Standort am Friedrichsplatz steht noch leer

Auch Dörflinger erklärt: "Wir wollten mit diesem Projekt Kaufkraft ins Kerngebiet von Rottweil holen." Müller sei ein Frequenzbringer. Der alte Standort der Drogerie am Friedrichsplatz steht derweil noch leer.

Dann geht es für die Menschentraube wieder raus aus der Drogerie und rein in den Teil des Gebäudes, in dem 28 neue Wohnungen entstanden sind – nicht alle rechtzeitig. Der Material- und Personalmangel im Baugewerbe sei auch hier spürbar.

Die entstandenen Wohnungen sind zwischen 50 und 110 Quadratmeter groß. 16 der 28 Wohnungen seien bereits vermietet. Alle sind barrierefrei. Im Gebäude gibt es Aufzüge. Auch Einbauküchen sind vorhanden. Und: Auch in der Tiefgarage ist ein Teil der 95 Parkplätze für Mieter reserviert.