Stadtentwicklung in Rottweil: Aus einem neuen Stadtmuseum wird die nächsten zehn Jahre nichts

1 Aus den Plänen, das alte Gefängnis zum neuen Stadtmuseum umzubauen, wird nichts. Foto: Schickle/Verena Schickle

Das dürfte manchen in Rottweil ziemlich enttäuschen: Die Stadt legt den Neubau des Stadtmuseums für die nächsten Jahre auf Eis. Dass an dieser Nachricht immer noch etwas Positives zu finden ist, ist für die Kritiker ein schwacher Trost.









Link kopiert



Was soll mit dem alten Gefängnis passieren? Wann geht es an der Schlachthausstraße eigentlich mit der alten Feuerwache und dem ehemaligen WKD-Gebäude weiter? Mit diesen Fragen beschäftigte sich der Rottweiler Gemeinderat in seiner Sitzung am Mittwochabend. Doch bei beiden Themen spielte im Hintergrund eigentlich eine Entscheidung eine Rolle, die in der Klausurtagung des Gremiums Mitte Oktober diskutiert worden ist. Nichtöffentlich.