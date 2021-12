1 Der Leerstand in der Oberndorfer Oberstadt ist seit Jahren ein Thema. Kann das neue Projekt etwas dagegen ausrichten? Foto: Reimer

Immer weniger Geschäfte, immer weniger Menschen – Leerstand gilt als Anfang vom Ende einer attraktiven Innenstadt. In der Oberndorfer Oberstadt ist er seit Jahren ein großes Problem. Dieses will man nun mit dem Projekt "Oberndorf schafft Stadt" lösen.















Link kopiert

Oberndorf - Wie stark identifizieren sich die Oberndorfer mit ihrer Stadt und sind bereit, sich für diese zu engagieren? Am Ende stehe und falle das Projekt mit der Antwort auf diese Gretchenfrage, stellte Dieter Rinker (FWV) in der Gemeinderatssitzung fest.

Recht kurzfristig, Ende November, hatte die Stadtverwaltung davon erfahren, dass man zu den 238 ausgewählten Projekten (39 davon in Baden-Württemberg) gehört, die vom Bundes-Förderprogramm für "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren" profitieren können, weswegen das Thema erst jetzt im Gemeinderat diskutiert wurde.

Hintergrund des Programms ist der Strukturwandel im Einzelhandel, aber auch im Tourismus, Gastgewerbe, in Kultureinrichtungen, gewerblichen Nutzungen und anderen Bereichen, der durch die Pandemie beschleunigt wurde.

Im Juli hatte die Stadtverwaltung Interesse am Förderprogramm bekundet und mit Hans-Jörg Rapp als externem Berater eine Projektskizze unter dem Motto "Oberndorf schafft Stadt – Bürgerbeteiligung als Instrument zur Entwicklung einer Vision für die Oberndorfer Innenstadt" erstellt, ohne zu wissen, ob man überhaupt zum Zuge kommen würde.

Eine Projektschmiede soll als Plattform zur Generierung neuer Ideen dienen. Für die Dauer des Projektes soll zudem ein Büro für freiwilliges Engagement eingerichtet werden, das Akteure vernetzt und unterstützt.

Vernetzung zwischen den Zentren

In den Fokus genommen werden die Talstadt, die Oberstadt, der Lindenhof, das Neckartal und das Areal rund um den Bahnhof. Veranstaltungen sollen organisiert und eine bessere Vernetzung zwischen den verschiedenen Zentren erreicht werden.

Gefördert werden unter anderem Machbarkeitsstudien, Gutachten, Workshops, Beratungen, die vorübergehende Anmietung von leerstehenden Räumen (etwa um Start-ups eine Starthilfe zu geben), Innenstadtmarketing und geringfügige bauliche investive Maßnahmen (maximal 30 Prozent der Projektkosten).

Um nun einen Zuschussantrag stellen zu können, war ein positives Votum des Gemeinderates nötig. Diesem ging eine intensive Diskussion voraus. Schließlich muss die Stadt 67 000 Euro, verteilt auf die Projektlaufzeit von 2022 bis 2025 zur Verfügung stellen, um von 200 000 Euro Bundeszuschuss zu profitieren.

Wandel im Einkaufsverhalten

"Handlungsbedarf für eine Belebung der Innenstadt besteht bei uns definitiv", meinte der Erste Beigeordnete Lothar Kopf.

Es zeige sich ganz klar, dass man immer mehr vom Einzelhandel und Konsum in der Innenstadt wegkomme und stattdessen Aufenthaltsqualität in den Fokus rücke, so Kopf. In den nächsten fünf Jahren werde sich diese Entwicklung noch beschleunigen.

Peter Gaberle (CDU) kritisierte, dass kein Stadtteil in dem Projekt berücksichtigt werde. "Man schaufelt wieder nur Geld für die Kernstadt frei", meinte er. Wenn die Kernstadt sterbe, dann bestehe eine Stadt irgendwann nur noch aus Dienstleistungen, entgegnete Kopf. Man müsse die Kernstadt dringend stabilisieren. Die verschiedenen Topografien vom Lindenhof über die Oberstadt bis zur Talstadt zu verbinden, sei eine große Aufgabe, für die man alle Mittel brauche.

Siegmar Wehner (FWV) bereitete die fehlende Manpower bei der Stadtverwaltung Bauchschmerzen. Schon jetzt seien viele Mitarbeiter überlastet, befürchtete Wehner Stellenmehrungen. Der Pferdefuß sei außerdem das Geld, das man auch gut an anderer Stelle brauchen könne. "Und welche Folgekosten kommen nach drei Jahren auf uns zu?", fragte er.

Aktiv werden statt Agonie

Man könne als Verwaltung nicht alles leisten, sagte Acker. Man könne nur Chancen ergreifen und Prozesse steuern, brauche aber dann Unterstützer. Gelingen könne das Projekt nur als Gemeinschaftsaufgabe aller innenstadtrelevanten Akteure – von Bürgern über Eigentümer und Investoren bis zur Verwaltung und Unternehmern, sagte Lothar Kopf. Eine zusätzliche Stelle für das Projekt werde bei der Stadtverwaltung nicht geschaffen.

Insgesamt fehlte dem Ersten Beigeordneten die Begeisterung beim Gemeinderat angesichts der Chance, die Innenstadt auf Vordermann bringen zu können. "Wir können nicht tatenlos zusehen, während die Entwicklung weitergeht", sagte er deutlich.

Was aus dem ganzen Projekt werde, meinte Acker auf Wehners Frage hin, könne man nicht absehen. Aber man müsse etwas versuchen und tun. Dieter Rinker fand, die einzelnen Bausteine des Projektes müssten dann so angelegt sein, dass sie möglichst viele Menschen ansprächen und mitnähmen.

Tatkräftige Bürger nötig

SPD-Stadtrat Günter Danner stimmte zu, dass man aktiv werden müsse. Angesichts des geringen Interesses an manchem Bürgerbeteiligungsprozess in der Vergangenheit habe sich zwar eine gewisse Frustration eingestellt, jedoch sollte man lieber etwas Neues versuchen, als in Agonie überzugehen, so Danner.

Tatsächlich habe man Defizite im Bereich ehrenamtliches Engagement, sagte Kopf. Immer mehr Aufgaben würden an die Verwaltung herangetragen, doch ohne tatkräftige Bürger gehe es nicht. Es habe sich gezeigt, dass man mehr auf die Menschen zugehen müsse, ergänzte Bürgermeister Acker. Ein positives Beispiel für die Bürgerbeteiligung seien die "EinTopf"-Gespräche gewesen. "Da hat sich gezeigt, dass sich aus einer Idee etwas Gutes entwickeln kann."

Die große Mehrheit des Gremiums stimmte dafür, die Mittel für das Projekt im Rahmen des Förderprogramms in den Haushalt 2022 und die folgenden einzustellen. Lediglich zwei Stadträte waren dagegen, einer enthielt sich.