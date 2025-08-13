Stadtentwicklung in Neuenburg: Die Bürger sollen beteiligt werden

Mit einem neuen Stadtentwicklungskonzept will Neuenburg die Voraussetzungen schaffen, um Fördermöglichkeiten für neue Sanierungsgebiete sicherzustellen.
Wie effizient ein Stadtentwicklungskonzept (GEK) für die Zähringerstadt sein kann, zeigte das bisherige Konzept mit dem Titel „Neuenburg am Rhein 2025 – Eine Stadt geht zum Rhein“. Mit der Weiterentwicklung der Infrastruktur in der Innenstadt, dann vom Hochgestade der Innenstadt über den Wuhrlochpark, unter der Autobahn durch und mit der Gestaltung der Rheingärten, wo die Landesgartenschau stattgefunden hat, sei das bisherige Konzept laut Stadtverwaltung als „ein voller Erfolg“ verbucht worden.