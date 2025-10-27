Stadtentwicklung in Lörrach: Räte winden Wohnbau ein Kränzlein

Immer wenn sich die Blätter golden färben, darf Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt im Lörracher Gemeinderat die Ernte in Form von großer Zustimmung zur Geschäftspolitik des bedeutendsten städtischen Unternehmens einfahren. Bei der Vorlage des neuen Jahresberichts erfuhr die Begeisterungsroutine noch eine Steigerung: Die Bilanz der Wohnbau Lörrach weist für 2024 mit 2,7 Millionen Euro einen außergewöhnlichen Jahresgewinn aus, der wie gewohnt im Unternehmen bleibt und die eigenen Kapitalbasis stärkt. Gleichzeitig treibt die Wohnbau ihr bislang größtes Bauprojekt voran, die Neue Mitte Nordstadt mit mehr als 220 Wohnungen, und schließt ein anderes ab, die Schlichtergasse in Hauingen mit besonderen Sozialkonzepten. Die Fraktionen überboten sich mit ihren Würdigungen.

Wohnbau als Instrument der Stadtpolitik gewürdigt Bei der Diskussion des Jahresberichts für 2024 wurde auch die Rolle der Wohnbau als Instrument der Stadtpolitik deutlich und ihre zentrale Bedeutung für die Lörracher Wohnbauoffensive. Lörrach habe gut daran getan, die kommunale Wohnbaugesellschaft in eigenen Händen zu behalten, sagte Margarete Kurfeß (Grüne), und andere Fraktionen stimmten ihr zu. Eine klare Mehrheit des Gemeinderats verteidigt in diesem Zusammenhang auch die Gepflogenheit, Überschüsse nicht abzuschöpfen. In früheren Jahrzehnten war das zeitweise ein Anliegen der FDP gewesen.

Aktuell sind solche Erwägungen offenbar wieder im Zusammenhang mit der schwierigen Haushaltslage der Stadt aufgetaucht. So fragte Jörg Müller (Freie Wähler) konkret nach dem Heben stiller Reserven, die dann der Wohnbau selbst, aber auch dem städtischen Haushalt zufließen könnten. Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt spielte solche Überlegungen an die Politik zurück. Das müssten die Eigentümer politisch entscheiden.

Allerdings müsste sich die Stadt Lörrach dessen bewusst sein, dass dann auch die anderen Gesellschafter (Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und die Stadt Schopfheim) von solchen Gewinnentnahmen profitierten – auch dann, wenn sie in Lörrach erwirtschaftet worden seien. Und nicht zuletzt sei zu berücksichtigen, dass der Fiskus einen beträchtlichen Teil abschöpfen würde.

Krankenhausareal als mögliches Wohnbau-Thema

Außerdem meinte Nostadt, dass ein Unternehmen, das Gewinne ausbezahlt, nicht mit dem Ansatz der Wohnbau zu vergleichen sei. Man könne „entweder das Fünferle oder das Weckle“ haben. Das heiße, entweder ein mehr gewinnorientiertes Unternehmen oder eines wie die Wohnbau, das auch andere Faktoren wie Sozialmanagement berücksichtige.

Unüberhörbar besteht im Gemeinderat der Wunsch, die Wohnbau möge sich auch auf dem Areal des jetzigen Krankenhauses an der Spitalstraße engagieren, wenn diese Immobilie nach Fertigstellung des neuen Klinikums an die Stadt zurückfallen wird. Thomas Nostadt zeigte sich offen und meinte, die Wohnbau habe Interesse und auch das erforderliche Know-how. Ob eine Investition auf dem Areal, für das eben erst der Planungsprozess auf den Weg gebracht wurde, tatsächlich zustande kommt, lasse sich derzeit nicht absehen.

Nostadt zog zur Verdeutlichung die Bebauung des Areals Konrad heran. Dafür hatte die Wohnbau das Grundstück von der Stadt zum Verkehrswert gekauft und mit einer hochwertigen Wohnanlage bebaut. Dies allerdings bei einem Zinssatz von damals 0,5 Prozent.

Wie sich die Rahmenbedingungen entwickeln, bis das Krankenhausareal genutzt werden kann, könne er nicht vorhersagen. Derzeit jedenfalls, so hat das Nostadt bei den Diskussionen um den Jahresbericht im Gemeinderat bereits mehrfach betont, sei Wohnungsbau mit günstigen Mieten und einer betriebswirtschaftlich noch vertretbaren Rendite nur schwer umzusetzen.