Stadtentwicklung in Lörrach: Räte winden Wohnbau ein Kränzlein

Der Gemeinderat überhäuft die Wohnbau Lörrach mit Lob und verteidigt die Linie, Gewinne als Eigenkapital für Investitionen im Unternehmen zu belassen.
Immer wenn sich die Blätter golden färben, darf Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt im Lörracher Gemeinderat die Ernte in Form von großer Zustimmung zur Geschäftspolitik des bedeutendsten städtischen Unternehmens einfahren. Bei der Vorlage des neuen Jahresberichts erfuhr die Begeisterungsroutine noch eine Steigerung: Die Bilanz der Wohnbau Lörrach weist für 2024 mit 2,7 Millionen Euro einen außergewöhnlichen Jahresgewinn aus, der wie gewohnt im Unternehmen bleibt und die eigenen Kapitalbasis stärkt. Gleichzeitig treibt die Wohnbau ihr bislang größtes Bauprojekt voran, die Neue Mitte Nordstadt mit mehr als 220 Wohnungen, und schließt ein anderes ab, die Schlichtergasse in Hauingen mit besonderen Sozialkonzepten. Die Fraktionen überboten sich mit ihren Würdigungen.