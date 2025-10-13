Stadtentwicklung in Lörrach: Klinikareal als urbanes Stadtquartier

Das Krankenhaus in Lörrach wird noch einige Jahre benötigt werden – zunächst für die Patienten und im Anschluss für die Stadtverwaltung.
Obwohl deshalb ein umfassender Umbau frühestens in den 2030er-Jahren erfolgen kann, macht sich die Verwaltung schon jetzt Gedanken über eine sinnvolle Nachnutzung des innerstädtischen Filetstücks. Als nächstes sollen die ersten Untersuchungen eingeleitet werden, die dann die Grundlage bilden für das Sanierungsgebiet „Krankenhaus-Areal“ und damit auch für eine Aufnahme in die Städtebauförderung. Das Gebiet erstreckt sich von der Röntgen- bis zur Körnerstraße sowie von der Spitalstraße bis zum Gewerbekanal.