Stadtentwicklung in Lörrach: Beteiligungsprozess für Krankenhaus-Areal startet

Beim Frühlingsfest am Wochenende in Lörrach sind die Bürger gefragt und können ihre Ideen einbringen.

Die Stadt Lörrach lädt ihre Bürger ein, die Zukunft eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte der Stadt aktiv mitzugestalten: Mit dem Start des Partizipationsprozesses für das Krankenhaus-Areal beginnt ein neuer Abschnitt in der Stadtentwicklung. Auftakt ist am Samstag, 25. April, im Rahmen des Frühlingsfestes auf dem Areal selbst. Das Team des Fachbereichs Stadtplanung erwartet die interessierte Bürgerschaft ab 10 Uhr auf dem Platz vor dem Kreiskrankenhaus in der Spitalstraße.

Bei einem Rundgang über das Areal informiert der Fachbereich Stadtplanung unter dem Motto „Gestern und Morgen“ über die Geschichte des Areals sowie die Perspektiven für seine zukünftige Entwicklung. Im Anschluss daran können Ideen und Anregungen im direkten Gespräch adressiert werden.

Mit dem Beteiligungsstart beim Frühlingsfest wird die Öffentlichkeit frühzeitig in die Planungen eingebunden. Das sogenannte Krankenhaus-Areal steht vor einer umfassenden Transformation, heißt es in der Mitteilung.

Bevölkerung wird frühzeitig eingebunden

Im Zuge des Umzugs des Klinikums in das neue Dreiländer-Klinikum Lörrach eröffnet sich die Chance, das Gelände städtebaulich und freiraumplanerisch neu zu denken. Ziel ist es, ein lebendiges, nachhaltiges Quartier für alle Generationen zu entwickeln – gemeinsam mit der Bürgerschaft.

Unsere Empfehlung für Sie Stadtentwicklung in Lörrach Klinikareal als urbanes Stadtquartier Das Krankenhaus in Lörrach wird noch einige Jahre benötigt werden – zunächst für die Patienten und im Anschluss für die Stadtverwaltung.

„Mit dem Partizipationsprozess setzen wir einen Startpunkt und geben den Bürgern sowie unseren städtischen Gremien die Möglichkeit, aktiv ihre Ideen einzubringen. So gestalten wir gemeinsam ein lebendiges, nachhaltiges Quartier für alle Generationen. Wir freuen uns auf interessante Begegnungen“, lädt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdić in einer Mitteilung der Stadt Lörrach zur Teilnahme am kommenden Samstag ein.

Beim Frühlingsfest am 25. April können sich Interessierte vor Ort über den aktuellen Planungsstand informieren und ihre Ideen einbringen. Mithilfe von Postkarten mit Leitfragen und einer Luftbildkarte werden Hinweise zu Stärken, Schwächen und Potenzialen des Areals gesammelt. Ergänzend dazu findet ein Workshop mit Vertreterinnen und Vertretern städtischer Beiräte, Kommissionen und Gesellschaften statt, bei dem gemeinsam Anforderungen und Qualitätsziele formuliert werden. Alle Ergebnisse werden dokumentiert und in das weitere Verfahren eingebracht.