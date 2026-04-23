Stadtentwicklung in Lörrach: Beteiligungsprozess für Krankenhaus-Areal startet

Beim Frühlingsfest am Wochenende in Lörrach sind die Bürger gefragt und können ihre Ideen einbringen.
Die Stadt Lörrach lädt ihre Bürger ein, die Zukunft eines der wichtigsten Entwicklungsprojekte der Stadt aktiv mitzugestalten: Mit dem Start des Partizipationsprozesses für das Krankenhaus-Areal beginnt ein neuer Abschnitt in der Stadtentwicklung. Auftakt ist am Samstag, 25. April, im Rahmen des Frühlingsfestes auf dem Areal selbst. Das Team des Fachbereichs Stadtplanung erwartet die interessierte Bürgerschaft ab 10 Uhr auf dem Platz vor dem Kreiskrankenhaus in der Spitalstraße.