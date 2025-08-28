Stadtentwicklung in Basel: Wie Basel neue Wohnungen bauen will

Am Basler Klybeckquai sollen künftig 3000 Menschen wohnen. Welche Pläne der Kanton für die Arealentwicklung hat.
Aus dem ehemaligen Basler Chemie- und Pharmaareal Klybeck soll ein neues Stadtquartier werden. Im Blick steht dabei auch die Entwicklung von Klybeckquai und Westquai. Wo derzeit eine Zwischennutzung mit Kultur- und Gastronomieangeboten Besucher ans Rheinufer lockt und die Hafenbahn rangiert, soll in einigen Jahren neuer Wohnraum sowie einladende Grünflächen entstehen. Die Basler Regierungsräte Esther Keller, Tanja Soland und Kaspar Sutter haben am Donnerstag einen neuen Planungsvorschlag präsentiert, nachdem das erste städtebauliche Konzept deutliche Kritik erfahren hatte. Die von den Juso Basel-Stadt auf den Weg gebrachte Volksinitiative „Hafen für alle – Freiräume statt Luxusprojekte!“ hatte nämlich zu einem Gegenvorschlag der Regierung geführt, der „mehr Grün, mehr Rhein und mehr Lebensraum für alle“ vorsieht, wie Keller erklärte. Doch sind damit alle Nutzungskonflikte aus dem Weg geräumt? Wohl kaum, nun gehe es darum, auch die Bevölkerung mit ins Boot zu holen, wie bei dem Pressegespräch deutlich wurde.