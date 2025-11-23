Stadtentwicklung Dornstetten: Wohin führt der Weg?

Innenstadtbelebung und das Zusammengehörigkeitsgefühl zwischen Kernstadt und Stadtteilen: Das sind Themen, an denen Dornstetten arbeiten möchte. Ein Projektaufruf soll gestartet werden.
Zehn Jahre ist es her, dass in Dornstetten ein Maßnahmenplan für die Stadtentwicklung verabschiedet wurde, der mehr als 100 Punkte umfasste. Eine Dekade später ist das Planwerk weitgehend bearbeitet. Gemeinderat und Steuerungsgruppe haben sich in einem Workshop nun gemeinsam die Frage gestellt: Wohin soll der Weg in den kommenden Jahren führen? Darüber berichtet die Stadtverwaltung Dornstetten in einer Pressemitteilung.