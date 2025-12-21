Stadtentwicklung Bad Liebenzell: Mühlenareal-Pläne liegen auf Eis

Weil der Immobilienmarkt schwächelt, findet sich kein Investor, um die Wohnbebauung umzusetzen. Der Stadt fehlt das Geld. Nun zieht der Gemeinderat einen vorläufigen Schlussstrich.
Das Mühlenareal im Zentrum der Kernstadt hat schon viele Menschen beschäftigt. Es gab eine Bürgerbeteiligung, einen städtebaulichen Wettbewerb und schließlich einen Gewinner-Entwurf. Letzterer wurde vor rund viereinhalb Jahren gekürt. Den Zuschlag bekamen Architekt Daniel Schönle aus Stuttgart und der Landschaftsarchitekt Michael Hink aus Schwaigern.