Stadtchronik erschienen: Ein Vierteljahrhundert Albstadt auf 70 Seiten

Tunneleröffnungen, Feste, Sport: In den vergangenen 25 Jahren hat sich in Albstadt viel getan. Anlässlich des Stadtjubiläums ist nun eine Fortsetzung der Chronik erschienen.
Das Stadtjubiläum „50 Jahre Albstadt“ wirkt noch immer nach. Jüngst ist anlässlich der Feierlichkeiten im Vorjahr die Fortsetzung der städtischen Chronik erschienen. Diese bildet die Jahre 2000 bis 2025 auf 70 Seiten ab. Die Jahre 1975 bis 2000 sind bereits im Vorgängerwerk dokumentiert. Federführende Redaktionsarbeit hat Carina Zeiler, die erst im vergangenen Oktober das Amt der Stadtarchivarin übernommen hat, geleistet.