Stadtchronik erschienen: Ein Vierteljahrhundert Albstadt auf 70 Seiten

Tunneleröffnungen, Feste, Sport: In den vergangenen 25 Jahren hat sich in Albstadt viel getan. Anlässlich des Stadtjubiläums ist nun eine Fortsetzung der Chronik erschienen.

Das Stadtjubiläum „50 Jahre Albstadt“ wirkt noch immer nach. Jüngst ist anlässlich der Feierlichkeiten im Vorjahr die Fortsetzung der städtischen Chronik erschienen. Diese bildet die Jahre 2000 bis 2025 auf 70 Seiten ab. Die Jahre 1975 bis 2000 sind bereits im Vorgängerwerk dokumentiert. Federführende Redaktionsarbeit hat Carina Zeiler, die erst im vergangenen Oktober das Amt der Stadtarchivarin übernommen hat, geleistet.​

Ihr erstes Großprojekt ist gelungen, wie auch Oberbürgermeister Roland Tralmer beim Pressegespräch zur frisch erschienenen Chronik betonte: „Insbesondere das Stadtfest hat das Wir-Gefühl der Bürgerschaft verstärkt. Mit der Chronik soll dieses Wir-Gefühl trotz wieder eingekehrtem Alltag erhalten bleiben.“

Informationen aus dem Stadtarchiv sortiert

Für die Broschüre hat Carina Zeiler einen großen Fundus an unterschiedlichsten Informationen aus dem Stadtarchiv sortiert, geordnet und die Höhepunkte für die Chronik aufgearbeitet. Sie bediente sich dazu unter anderem der laufenden Chronik, die im Archiv fortgeschrieben wird. Jedem Jahr ist mindestens eine Seite, manchem eine Doppelseite und besonders ereignisreichen Jahren sogar drei Seiten gewidmet. Die wichtigsten Geschehnisse sind zudem mit Fotos untermalt. „Ich habe versucht, allen Stadtteilen gerecht zu werden“, erläutert Carina Zeiler. Ihr Ziel sei es gewesen, eine Broschüre zu erstellen, die die Bürger anspricht. Sprich: Themen auszuwählen, die die Menschen bewegt haben. Entstanden ist eine Rückschau mit bunt gemischten Themenbereichen, die unter anderem Sport, Gesellschaft, Kommunalpolitik und Ingenieurskunst kombinieren.

Zwei Tunnelprojekte

Viele Ereignisse, da ist sich Zeiler sicher, sind den Bürgern vermutlich gar nicht mehr so präsent, geschahen aber erst vor wenigen Jahren. Zum Beispiel ist die Neue Mitte aus dem Tailfinger Ortskern nicht mehr wegzudenken. Der Umgestaltungsprozess begann aber erst 2016 und zog sich durch verschiedene Baumaßnahmen bis ins Jahr 2020. Bereits 2015 wurde die Technologiewerkstatt eingeweiht. Das Gründer-, Netzwerk- und Bildungszentrum hat sich in der Zwischenzeit fest etabliert und unternehmerische Erfolgsgeschichten hervorgebracht.

Unsere Empfehlung für Sie Albstadts Stadtarchivar Schulz Herr über Erinnerung und Vergessen Seit drei Jahren ist Nils Schulz Albstädter Stadtarchivar. Innerhalb kurzer Zeit hat sich der gebürtige Ermstäler ein immenses Wissen über seine Wahlheimat angeeignet.

Die neue Chronik erinnert zudem an den Bau der Turbo-Rutsche im Freizeitbad Badkap im Jahr 2014, die Einweihung der neuen Mensa am Gymnasium Ebingen und zweier Tunnelprojekte. Zum einen der B-463-Tunnel in Laufen, der 2001 den Laufenern Lebensqualität zurückgab und diese Woche nach monatelanger Sanierung rundumerneuert wiedereröffnet wird. Zum anderen dem Westtangententunnel in Ebingen, der seinen Betrieb im Juni 2004 aufnahm.

Gesellschaftliches kommt nicht zu kurz

Neben Baulichem kommt auch das Gesellschaftliche nicht zu kurz: Jubiläen wie 150 Jahre Feuerwehr Pfeffingen (2005), Großveranstaltungen wie das erste Albstädter City-Open-Air (2011) oder das s‘Kloschterfeschd in Margrethausen nach mehrjähriger Sanierung (2014) werden abgebildet. Ein Rückblick lohnt sich auch auf die jüngsten Jahre: Als sich Albstadt beispielsweise zum Naherholungs-Mekka während der Corona-Pandemie entwickelte. Traufgänge und Wintersport waren in nahezu allen Stadtteilen bei Touristen, insbesondere aus dem Großraum Stuttgart, beliebt. Den Premium-Wanderwegen selbst, auch erst 2010 ins Leben gerufen, wird natürlich ein eigener Eintrag gewidmet. Gewürdigt werden in der neuen Chronik auch Ehrenbürger der Stadt. Träger von Bürgermedaillen oder Landesverdienstorden dürfen in der reichen Stadtgeschichte nicht fehlen.

Interviews mit Persönlichkeiten

Begleitet werden Daten und Bilder mit Zeitzeugeninterviews, die Zeiler und ihr Vorgänger Nils Schulz geführt haben. Gemeinderatsmitglieder, frühere Oberbürgermeister, Mitglieder des Leitungsteams des Arbeitskreises Chambéry und Museumsdirektoren kommen zu Wort und schildern ihre Eindrücke von 25 Jahren Albstadt in ihrem Fachgebiet.

In der Druckausgabe, die ab sofort kostenlos in allen städtischen Einrichtungen – Ortsämtern, Rathäusern, Museen und Co. – ausliegt, sind die Interviews nicht vollständig zu lesen. Wessen Interesse geweckt wurde, hat die Möglichkeit, die Volltexte online abzurufen. Ein QR-Code in der Festschrift weist den Weg. Insgesamt 2000 Exemplare wurden gedruckt, auf der städtischen Internetseite ist ein E-Paper verfügbar. Für Tralmer zeigt die neue Chronik im Rückblick: „Die vergangenen 25 Jahre Albstadt waren eine Erfolgsgeschichte.“