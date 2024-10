Stadtbücherei Trossingen: So spannend war der Lese-Sommer

1 Die gut besuchte Abschlussveranstaltung. Foto: Stadtbücherei

Die diesjährige „Heiß-auf-Lesen“-Aktion der Stadtbücherei Trossingen in Zusammenarbeit mit dem Regierungspräsidium Freiburg war ein voller Erfolg, teilt die Einrichtung mit. 109 Kinder nahmen an der Leseaktion teil und sorgten in Wochen für mehr als 960 Ausleihen. Einen Abschluss des spannenden Lese-Sommers bildete eine Veranstaltung in der Stadtbücherei. Neben einer Verlosung war die Leseshow von Joachim Günther.