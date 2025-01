In den Räumen im Bau V im Hohner-Areal herrscht Leben, hier ist ein Ort der Begegnung, regelmäßig finden Veranstaltungen statt und für nicht wenige Menschen ist die Trossinger Stadtbücherei ein Wohlfühlort.

„Womit kann ich helfen?“, ist der Satz, den Ralf Sorg, Leiter der Stadtbücherei, sehr häufig am Tag sagt. Egal ob Stamm- oder Neukunde, sie alle greifen gerne auf das Wissen der Büchereimitarbeiter zurück und lassen sich beraten.

„Manchmal geht es darum zu erklären, wo die Bücher stehen, manche brauchen Hilfe bei der Recherche, wieder andere möchte auch einfach nur plaudern“, erzählt Ralf Sorg bei der Führung durch die Räume.

Viele tägliche Aufgaben

Die ganze Arbeit, die im Hintergrund geschieht, nehmen die Besucher nicht wahr. Bücher müssen ausgewählt und bestellt, katalogisiert, eingebunden und eingeräumt werden. Bergeweise kommen sie über den Rückgabekasten oder während der Öffnungszeiten wieder zurück, werden verbucht und wieder an ihren Platz geräumt. Und das, so Sorg, sei nur ein kleiner Ausschnitt aus den täglichen Aufgaben.

Sorg muss schmunzeln, wenn Besucher, die zum ersten Mal in die Bücherei kommen, ob der Auswahl staunen. „Wir haben hier etwa 30 000 physische Medien. Bücher, aber auch CDs, DVDs, Zeitschriften und Magazine und einiges mehr“, sagt er und führt durch die 550 Quadratmeter großen Räume. In großen Schubladen verbergen sich Hörspiele – „Die werden für lange Autofahrten gerne ausgeliehen“ - , im Kinder- und Jugendbereich laden bequeme Sitzkissen zum Schmökern ein, Computerarbeitsplätze stehen für all die zur Verfügung, die zu Themen recherchieren oder einfach mal in Ruhe surfen möchten und in der Kaffee-Ecke kann man es sich gemütlich machen.

Über 160 Tonie-Figuren

Die heimlichen Stars sind die Tonie-Figuren, die in kaum einem Kinderzimmer fehlen. Die Figuren funktionieren wie eine CD, nur sind sie quasi unzerstörbar und das Abspielgerät, die Tonie-Box, extra für Kinder konzipiert.

„Wir haben mittlerweile über 160 Figuren“, sagt Margit Haunschild, Leiterin der Kinder- und Jugendabteilung und zeigt auf die Glasvitrine, in denen rund 20 der kunterbunten Figuren stehen.

„Der Run darauf ist riesig. Wenn man eine spezielle Figur haben möchten, kann man sie gerne bei uns vorbestellen und bekommt dann eine Mail, wenn sie ausgeliehen werden kann.“ Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht die Bücherei kommen kann – sie ist über einen Aufzug übrigens barrierefrei erreichbar – kann den Lieferservice nutzen.

„Den haben wir während des ersten Corona-Lockdowns eingeführt“, erklärt Sorg und erinnert sich an seine Touren durch die Stadt. Und weil das Angebot auch heute noch für einige Menschen eine wertvolle Erleichterung ist, gibt’s den Lieferservice eben weiterhin.

Gute Zusammenarbeit

Geliefert werden übrigens auch Medienkisten an Kindergärten und Schulen. „Da haben wir eine tolle Zusammenarbeit mit den Einrichtungen“, sagt Haunschild und berichtet von Kindergarten-Ausflügen in die Bücherei oder von den Besuchen der zweiten Klassen der Grundschulen.

Seit Herbst 2023 hat die Stadtbücherei eine Außenstelle im Ganztagsgebäude des Schulzentrums. Dort ist alles auf die Belange von Schülerinnen und Schüler der weiterführenden Schulen im Alter zwischen zehn und 18 Jahren ausgelegt.

„Der Mix zwischen den aktuell angesagten Büchern, die zum Beispiel auf TikTok befeuert werden, und Fachbüchern, die für den Unterricht gebraucht werden, stimmt bei uns“, erklärt Jana Brenn, Leiterin der Außenstelle.

Auch wenn die Außenstelle nur den Trossinger Schülern vorbehalten ist, können andere Büchereikunden die Bücher von dort bestellen

„In unserem Computersystem sind die Medien der beiden Standorte verzeichnet“, so Sorg, „die Abholung ist dann bei uns im Haupthaus“.

„Ort des Austausch“

Die Räume im Bau V im Hohner-Areal werden nicht nur für die Bücherei genutzt, sondern auch für Veranstaltungen. „Wir verstehen uns als Ort des Austauschs“, so Sorg. Immer für den ersten Montag im Monat lädt der Arbeitskreis Familienfreundliches Trossingen hier zum Vorlesenachmittag für Grundschüler ein, regelmäßig finden auch Abendveranstaltungen in Kooperation mit der Volkshochschule statt.

„Wir sind selbst aktiv bei den Trossinger Literaturtagen dabei und sind Gastgeber für Diskussionsrunden der VHS rund um Themen wie Demokratie oder Geschichte“, zählt Sorg.

Virtuelle Gastgeberin ist die Stadtbücherei übrigens auf Instagram. Dort liest Ralf Sorg unter dem Hashtag #sorgsersteabsätze aus aktuellen Büchern.