Kinder wissen alles über Lindgren, Preußler und Co.

1 Sie freuen sich über ihren Preis. Foto: /Yvonne Müller

Bei den Fredericktagen hat die Geislinger Stadtbücherei ein Gewinnspiel ausgeschrieben. 20 Kinder aus allen drei Stadtteilen haben dabei Bücher gewonnen.









In der Stadtbücherei ging es jetzt hoch her: Es fand die Übergabe der Gewinne für die Zweitklässler statt, die im Rahmen der Fredericktage an einem Gewinnspiel teilgenommen haben.