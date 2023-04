1 Bohnen? Oder doch lieber Salat? Cordula Stepper kennt sich in der Saatgutbibliothek der Stadtbücherei Albstadt aus. Foto: Benjamin Roth

Hobbygärtner aufgepasst: Die Stadtbücherei Albstadt erweitert ihr Portfolio um eine Saatgutbibliothek. Statt Bücher können nun auch Salat- oder Bohnensamen geliehen werden. Doch wie funktioniert das Säen mit Leihfrist?









Ganz einfach, wie Cordula Stepper von der Stadtbücherei Albstadt unserer Redaktion berichtet: Interessierte suchen sich in der Stadtbücherei ein Saatgut-Tütchen aus und lassen es sich – analog zur Bücherleihe – auf dem Bücherei-Ausweis verbuchen. Aber keine Sorge: Der Samen muss nicht binnen der üblichen 28 Tage Leihfrist zurückgegeben werden, sondern ist erst zur kommenden Gärtnersaison – sprich in einem Jahr – fällig.

Leihfrist dauert ein Jahr

Das Saatgut kann also in Ruhe im Hochbeet oder Freiland verteilt und der Ertrag geerntet werden. Doch aufgepasst: Aus einem Teil der Ernte sind rund 25 Samen abzuschöpfen, in ein beschriftetes Saatgut-Tütchen abzufüllen und in die Bücherei zurückzubringen. Ganz im Sinne der Nachhaltigkeit freut sich so der nächste Hobbygärtner über das neugewonnene Saatgut.

Knapp 30 Nutzer haben schon angebissen

Seit Beginn der Osterferien ist die Saatgutbibliothek aufgebaut – bisher wurden knapp 30 Samen verliehen. Stepper erklärt: „Wir entwickeln unser Angebot kontinuierlich weiter. Mit Ausbruch der Coronavirus-Pandemie haben viele Menschen ihren grünen Daumen entdeckt.“ Da sei die Idee, das Portfolio der Stadtbücherei um das Projekt „Saatgut leihen – Vielfalt ernten“ in Kooperation mit dem Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt (VEN) gerade recht gekommen.

Exklusive Sortenvielfalt

„Die Bibliothekswelt befindet sich im Umbruch. Wir bieten auch Roboter, Tony’s oder Spielkonsolenzubehör.“ Und die Sortenvielfalt hat es tatsächlich in sich: Erbsen, Bohnen, Tomaten, Salat und Gartenmelde gibt es in der Stadtbücherei zum Leihen. Klingt zunächst nach langweiligem Grundprogramm – es lohnt sich ein Blick auf die jeweilige Ausprägung.

Oder schon mal etwas vom „Wunder aus Stuttgart“-Salat oder der „Jumbo“-Erbse gehört? „Wir beziehen das Saatgut vom Reutlinger Verein Genbänkle“, sagt Stepper. Dieser hat sich zum Ziel gesetzt, alte und seltene Gemüsesorten in Baden-Württemberg bekannt zu machen und wieder zu kultivieren. Ein ähnliches Angebot gibt es in der Bücherei in Metzingen – ebenfalls mit dem Genbänkle-Verein.

Projekt in der Testphase

Sonst ist die Albstädter Bücherei aber ein Vorreiter in der Region. Auch was die Exklusivität der Sorten angeht: „Die Samen sind auf dem Markt in dieser Form nicht erhältlich“, hebt Cordula Stepper hervor.

Noch befindet sich das Projekt in der Testphase, Kundenrückmeldungen sind aufgrund der kurzen Laufzeit noch Mangelware. Die Saatgutbibliothek soll aber zur Dauereinrichtung werden. Die Stadtbücherei nimmt daher auch Saatgut-Spenden entgegen, soweit es sich um sortenreines und samenfestes Saatgut handelt. Im Moment sind die Tütchen nur am Ebinger Standort – dort im ersten Stock, gepaart mit Büchern rund um den grünen Daumen- erhältlich.

Jetzt ist die Zeit für die Aussaat

Und auch an unerfahrene Gärtner ist das Angebot gerichtet. Zu jeder Sorte wird ein Flyer mit Aussaat- und Pflegetipps gereicht. Wer noch auf den Zug aufspringen möchte, sollte aber nicht mehr zu viel Zeit ins Land streichen lassen. Aussaat ist in der Regel rund um den April. Damit spätestens im September der knackfrische Salat auf dem Teller landet – und wenig später der Samen wieder in der Saatgutbibliothek.

Aber keine Bange: Misslingt die Samenernte, wird für die Gärtner keine Mahngebühr fällig.

Infoabend

„Vielfalt säen – Zukunft ernten“

ist das Motto des Infoabends am Donnerstag, 20. April, ab 19 Uhr in der Stadtbücherei Albstadt. Zu Gast ist Patrick Kaiser vom Genbänkle-Verein, von welchem die Stadtbücherei das Saatgut bezieht. Er erklärt, wie man aus Samenständen gut entwickelter Pflanzen das eigene Saatgut gewinnt, um es im nächsten Jahr wieder nutzen zu können.

Die Saatgutbibliothek

soll an diesem Abend der Bevölkerung vorgestellt werden – im Anschluss besteht die Möglichkeit zur Ausleihe. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Weitere Informationen per E-Mail an stadtbuecherei@albstadt.de oder per Telefon unter 07431/55 8 30.