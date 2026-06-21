Stadtbücherei Albstadt: Pauken ohne jede Ablenkung

Die langen Lernnächte laufen in Ebingen vom 30. Juni bis zum 3. Juli und verbinden sich mit einer Silent Reading Party. In aller Ruhe schmökern, lernen, stöbern und recherchieren.
Noch befinde man sich in einer Pilotphase, erklärt Julia Barthelmeß. Sie ist seit 1. März dieses Jahres Leiterin der Stadtbücherei Albstadt und berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion, wie die Lernnächte in der Bibliothek in Ebingen angenommen werden. In Verbindung mit der möglichen Einführung einer „open library“ wird die Resonanz auf die verlängerten Öffnungszeiten im Rahmen dieses besonderen Angebotes getestet. Bibliothekarin Julia Barthelmeß zeigt sich schon jetzt rundum zufrieden.