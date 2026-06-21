Stadtbücherei Albstadt: Pauken ohne jede Ablenkung

Noch befinde man sich in einer Pilotphase, erklärt Julia Barthelmeß. Sie ist seit 1. März dieses Jahres Leiterin der Stadtbücherei Albstadt und berichtet auf Nachfrage unserer Redaktion, wie die Lernnächte in der Bibliothek in Ebingen angenommen werden. In Verbindung mit der möglichen Einführung einer „open library“ wird die Resonanz auf die verlängerten Öffnungszeiten im Rahmen dieses besonderen Angebotes getestet. Bibliothekarin Julia Barthelmeß zeigt sich schon jetzt rundum zufrieden.

Kürzlich gab es schon einmal lange Lernnächte, als die Abiturprüfungen anstanden, und tatsächlich hätten viele Abschlussschüler das Angebot genutzt, um sich in aller Ruhe und auch in kleinen Gruppen auf das Abitur vorzubereiten. Denn es gibt in der Ebinger Bücherei zwei Lernräume, die von Personen und Personengruppen bis zu sechs Leuten gebucht werden können. Kostenlos. Momentan stehen Prüfungen an der benachbarten Hochschule Albstadt-Sigmaringen an, weshalb verstärkt Studenten das Angebot des ruhigen Lernortes nutzen, so Julia Barthelmeß.

Schüler, Studenten und Berufstätige

Natürlich seien nur sehr eingeschränkt Medien für die verschiedenen Studiengänge im Portfolio der Stadtbücherei. Denn schließlich sei man keine klassische Hochschulbibliothek. Aber darum gehe es primär auch nicht. Wichtig sei in diesem Fall der Lernort, der quasi ein Rückzugsort zum Lernen ohne äußere Einflüsse sei. Die Büchereileiterin vergleicht die langen Lernnächte in Albstadt mit „stillen Stunden“, die es in größeren Städten wie Reutlingen oder Stuttgart in Supermärkten gibt. Wenn die Läden ganz bewusst auf Durchsagen, berieselnde Musik und das Piepsen der Barcodes an der Kasse verzichten, damit die Kunden ohne Dauerbeschallung einkaufen können. „Das schätzen vor allem Menschen, die überlastet und reizüberflutet sind“, weiß Julia Barthelmeß. Ähnlich soll es bei den Lernnächten sein.

Die beiden Räume werden laut Auskunft der Bibliothekarin stark nachgefragt. Nicht nur von Schülern und Studenten. Auch von Erwachsenen, die sich weiterbilden wollen. „Das ist ganz bunt gemischt“, freut sich Julia Barthelmeß, „viele, die in der Ausbildung sind, wollen weniger Ablenkung.“ Nachmittags kämen vor allem Schüler und Studenten – in Ferienzeiten vermehrt die Studenten und weniger Schüler – und an Samstagen vor allem Berufstätige, die es schätzen, dass man sich ganz in Ruhe weiterbilden und die Türe schließen kann. Meist seien es Einzelpersonen, aber manchmal treffen sich wohl auch kleine Lerngruppen in den Räumen des Bildungszentrums in der Johannesstraße 5 in Ebingen.

Silent Reading Party

Was ebenfalls von den Besuchern sehr geschätzt werde, sei das kostenlose W-Lan, in das man sich unkompliziert einwählen kann, berichtet Julia Barthelmeß. Sie weist außerdem auf den Kaffeeautomaten hin und auf die Möglichkeit, vor Ort Wasserflaschen kaufen zu können. Laptops, Drucker und Kopiergerät gehören ebenfalls zum Service der Stadtbücherei. Während sonst die Einrichtung ihre Türen um 18.30 Uhr schließt, gibt es bei den langen Lernnächten die Möglichkeit, die Bibliothek bis nachts um 22 Uhr aufzusuchen – zum Lernen, für die Ausleihe oder Rückgabe oder um nach der nächsten Lektüre zu stöbern beziehungsweise für ein bestimmtes Thema eine Recherche zu betreiben – auch online.

Die Langen Lernnächte warten wieder vom 30. Juni bis zum 3. Juli mit Öffnungszeiten bis 22 Uhr auf und verbinden sich mit der „Silent Reading Party“. Dann kann man also von 10.30 Uhr, wenn die Stadtbücherei Albstadt öffnet, bis 22 Uhr ganz in Ruhe eine gute Lektüre lesen – oder seine Zeit zum Lernen ohne Ablenkung nutzen. Das Angebot ist kostenlos. Für die Lernräume muss man sich allerdings über die Homepage unter www.stadtbuecherei-albstadt.de anmelden, damit sie auch zur gewünschten Zeit zur Verfügung stehen.