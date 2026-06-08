Stadtbücherei Albstadt: Der Fahrplan auf dem Weg zum Zukunftskonzept

Die Büchereilandschaft in Albstadt befindet sich derzeit im Wandel. Die Außenstellen der Stadtbücherei schließen zum 31. Juli 2026 und werden derzeit abgewickelt.

Der Gemeinderat hat sich in seiner März-Sitzung mehrheitlich für das sogenannte Zukunftskonzept für die Stadtbücherei ausgesprochen. Zu diesem Zukunftskonzept gehört auch die Schließung der Außenstellen im Haus am Uhlandsgarten in Tailfingen sowie im Rathaus in Onstmettingen. „Wir sind derzeit dabei, die Außenstellen abzuwickeln“, erklären Martin Roscher, Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement bei der Stadtverwaltung, und Julia Barthelmeß, Leiterin der Stadtbücherei.

Dabei werden aktuell unter anderem die Medienbestände an den Standorten virtuell geprüft. Je nach Ausleihfrequenz werde dann entschieden, ob einzelne Medien ausgesondert – beispielsweise den Bücherzellen oder Vereinen gespendet werden – oder im Bestand erhalten bleiben. Vermutlich komplett aussortiert werden CDs. Streaming-Angebote haben der CD längst den Rang abgelaufen, was sich auch an den Ausleihzahlen bemerkbar mache.

Rückgabekasten in Tailfingen und Onstmettingen?

Weil die Außenstellen in Tailfingen und Onstmettingen zum 31. Juli dieses Jahres schließen, soll künftig die aufsuchende Büchereiarbeit deren Präsenz auffangen. Dafür wird ein Büchereifahrzeug angeschafft, um mit den Medien in die Stadtteile auszuströmen. „Das grobe Gerüst für das Zukunftskonzept steht, die Details müssen wir nun im Team ausarbeiten“, sagt Julia Barthelmeß, die ihre Stelle erst im März angetreten hat. Die aufsuchende Büchereiarbeit soll später mit einem Stellenumfang von 50 Prozent geschultert werden.

Unsere Empfehlung für Sie Sparmaßnahmen Stadtbücherei Albstadt wird zentralisiert Die Stadtbücherei steht vor einem Umbruch. Der Gemeinderat hat für das Zukunftskonzept grünes Licht gegeben.

Geprüft wird aktuell zudem, ob in Onstmettingen und Tailfingen nicht wenigstens Medienrückgabekästen eingerichtet werden. Durch die Schließung der Außenstellen soll der Standort in Ebingen gestärkt werden. Aufgrund der eingeschränkten Öffnungszeiten und des abgespeckten Medienangebots hatten die Außenstandorte bereits an Attraktivität eingebüßt. Mit den derzeitigen finanziellen Voraussetzungen seien dort die Anforderungen an moderne Bibliotheksarbeit nicht mehr gegeben.

Open Library wird vorbereitet

Wie könnte die aufsuchende Büchereiarbeit aussehen? Zentral bleiben medienpädagogische Angebote für Schulen und Kitas in den Stadtteilen. Diese Veranstaltungen seien von den Einrichtungen gewünscht. Dazu sei es denkbar, bestehende Veranstaltungen in den Stadtteilen mit einem Medienangebot zu ergänzen – zum Beispiel mit Marktbesuchen. Auch vorstellbar sei es, in Gemeindehäusern, Seniorenheimen oder Bürgerhäusern Station zu machen. „Individuell müssen wir die Gegebenheiten vor Ort prüfen. Wir werden auch verschiedene Dinge ausprobieren müssen. Ich bin optimistisch, dass wir gute Lösungen finden“, erklärt Martin Roscher.

Der Gemeinderat hat mit seinem Votum die Verwaltung zusätzlich beauftragt, einen detaillierten Zeit- und Maßnahmenplan sowie eine Kostenaufstellung für die Umsetzung einer Open Library am Standort Ebingen vorzubereiten. Das Konzept sieht vor, die Öffnungszeiten auszuweiten, ohne dass das Personal anwesend sein muss. Der Zugang zu den Räumen würde mit dem Büchereiausweis erfolgen. „In anderen Büchereien gibt es bereits fertige Konzepte“, erläutert Julia Barthelmeß. Dort wolle sie sich informieren, wie eine Open Library auch in Albstadt funktionieren könnte. „Priorität hat aktuell aber die aufsuchende Büchereiarbeit.“