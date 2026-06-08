Stadtbücherei Albstadt: Der Fahrplan auf dem Weg zum Zukunftskonzept

Die Büchereilandschaft in Albstadt befindet sich derzeit im Wandel. Die Außenstellen der Stadtbücherei schließen zum 31. Juli 2026 und werden derzeit abgewickelt.
Der Gemeinderat hat sich in seiner März-Sitzung mehrheitlich für das sogenannte Zukunftskonzept für die Stadtbücherei ausgesprochen. Zu diesem Zukunftskonzept gehört auch die Schließung der Außenstellen im Haus am Uhlandsgarten in Tailfingen sowie im Rathaus in Onstmettingen. „Wir sind derzeit dabei, die Außenstellen abzuwickeln“, erklären Martin Roscher, Leiter des Amtes für Kultur, Tourismus und bürgerschaftliches Engagement bei der Stadtverwaltung, und Julia Barthelmeß, Leiterin der Stadtbücherei.